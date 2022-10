Nový okrsok na Ciglianskej ceste v Prievidzi voliči využívajú

Prievidza 29. októbra (TASR) - Obyvatelia Ciglianskej cesty a okolitých ulíc s individuálnou výstavbou v Prievidzi môžu po prvý raz v sobotných spojených voľbách využiť nový okrsok, ktorý mesto zriadilo v priestoroch jedného z bytov na Ciglianskej ceste. Volebná miestnosť v lokalite so sociálne slabšími obyvateľmi pravdepodobne prispeje podľa odhadu okrskovej komisie i k vyššej volebnej účasti.



K voľbám do nového okrsku prišla popoludní i Lenka, o tom, koho bude voliť, už bola podľa svojich slov rozhodnutá. Volička víta i možnosť, že nemusela merať cestu na Rastislavovu ulicu, kde mala predtým okrsok. "Určite je to lepšie," podotkla.



"Vo volebnom okrsku číslo 9 na Ciglianskej ceste je zapísaných 350 oprávnených voličov, z toho traja sú cudzinci s trvalým pobytom v Prievidzi," povedala pre TASR zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Nikol Ráczová, ktorá sa o komunitu stará i v rámci neziskovej organizácie Spokojnosť. "Sme veľmi vďační mestu, že to poňalo spôsobom, že dalo dôveru ľuďom, aby prišli voliť priamo na Ciglianskej ceste. Je to prvýkrát," podotkla Ráczová.



Dopoludnia okrsková volebná komisia podľa nej zaznamenala celkom pekný počet voličov. "Uvidíme, ako to bude popoludní, keďže je to prvýkrát, je ťažké sa k tomu vyjadriť. Boli tu voliť aj zo Sebedražskej cesty, ulice Na kamenici," doplnila.



Spokojnosť sa komunite z Ciglianskej cesty venuje dlhodobo, s miestnymi obyvateľmi sa o voľbách jej členovia aj rozprávali. "Obyvatelia komunity tiež registrujú z médií, že budú voľby. Mali sme pár stretnutí a rozprávali sme sa na túto tému práve z ich iniciatívy. Tým, že sú po prvý raz voľby aj za vyšší územný celok, aj za samosprávu obcí bolo potrebné im to vysvetliť," doplnila Ráczová.



V okrsku prípad možnej volebnej korupcie nezaznamenali. Ráczová vyzdvihla, že obyvatelia z komunity sa zapojili do volieb a sú súčasťou volebnej komisie.