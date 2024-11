Nový parkovací dom v B.Bystrici s 221 miestami otvoria 7. novembra

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Parkovací dom Centrum v Banskej Bystrici otvorí svoje brány motoristom 7. novembra o 7.00 h. Jeho výstavba sa začala vlani v máji a s 221 parkovacími miestami na celkovej rozlohe 6150 metrov štvorcových je najväčším na strednom Slovensku. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš.



Multifunkčný objekt s piatimi nadzemnými podlažiami vyrástol pri mestskom úrade na nevyužívanom verejnom priestranstve na Námestí slobody, ktoré patrí k jednému z najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v meste pod Urpínom. Banskobystričania toto miesto dlhé roky ľudovo nazývali "jama". V minulosti sa ocitla v rukách súkromných vlastníkov, ktorých plány na jej využitie stroskotali. Dosah samosprávy na jej stav bol obmedzený.



Parkovací dom ponúka 204 miest, v exteriéri sa nachádza ďalších 17, z toho dve miesta budú výhradne pre mestskú políciu, šesť pre nabíjanie elektromobilov, jedno miesto je bezbariérové pre invalidov a zvyšné budú prenajímané. Informácie o službách krátkodobého a dlhodobého parkovania, vrátane cenníka, budú dostupné na www.parkovacidomcentrum.sk.



"Sme radi, že v Banskej Bystrici aj vďaka nášmu vkladu dochádza k riešeniu dlhoročného problému s nedostatkom parkovacích miest v tejto lokalite mesta a na dlhodobo nevyužívanom mieste vyrástli nové obchodno-administratívne priestory," zdôraznil Bakeš. Investorom je spoločnosť VIG Offices, ktorá patrí do portfólia poisťovne.



Obchodno-administratívne priestory zaberajú rozlohu 1800 metrov štvorcových. V deň otvorenia parkovacieho domu budú zatiaľ v prevádzke iba potraviny. V prvom kvartáli budúceho roka pribudnú prevádzky lekárne, kaviarne, barber shopu ako aj poskytovateľa telekomunikačných služieb a zubná klinika. Polyfunkčná časť objektu bude otvorená denne od 6.30 do 20.30 h, parkovacia časť nonstop.



"Objekt je postavený v súlade so štandardmi energetickej efektívnosti a s využitím zelených technológií. V rámci obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho vykurovania a chladenia sme v budove nainštalovali vlastné fotovoltické panely či rekuperačné jednotky. Súčasťou stavby sú aj zelené strechy a exteriérové nabíjacie stanice pre elektromobily," vysvetlil vedúci oddelenia investícií do nehnuteľností na úseku nehnuteľností poisťovne Kooperativa Marián Bakay. Ako dodal, poisťovňa výšku investícií pri svojich projektoch výstavby nehnuteľností nezverejňuje.



Podľa primátora Jána Noska by mal nový parkovací dom vyriešiť nielen problém s parkovaním návštevníkov okolitých inštitúcií, polikliniky či zimného štadióna, ale nadväzuje i na víziu mesta v podobe komplexnej revitalizácie Námestia slobody. V budúcnosti by mal riešiť aj parkovanie pre návštevníkov zrevitalizovaného domu kultúry.



"Som rád, že po autobusovej stanici máme za sebou ďalší nekonečný príbeh, ktorý sa dočkal šťastného konca. Pre mňa ako primátora je skvelý pocit, že po rokoch sme svedkami toho, ako zanedbaný priestor niekdajšieho bystrického strašiaka nahradil najväčší parkovací dom v meste," dodal Nosko.