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Nový pastoračný dom pre rómsku komunitu v Trebišove požehnal B. Bober
Misijno-pastoračný dom je nazvaný podľa blahoslavenej Emílie, ktorú blahorečili v roku 2017 ako prvú Rómku v histórii katolíckej cirkvi.
Autor TASR
Trebišov 19. novembra (TASR) - Nový misijno-pastoračný dom vzniká v Trebišove v blízkosti miestnej rómskej komunity. Dom blahoslavenej Emílie na Ulici M. R. Štefánika bude vytvárať priestor pre spoločné aktivity, vzájomnú podporu, osobnostný rozvoj i duchovné sprevádzanie. Slávnostne ho vo štvrtok požehnal apoštolský administrátor Košickej arcidiecézy Bernard Bober.
Ako informovala Arcidiecézna charita Košice, hoci stavebné a dokončovacie práce na objekte ešte pokračujú, jeho požehnanie predstavuje dôležitý míľnik v realizácii celého projektu. Dom blahoslavenej Emílie má byť miestom, kde budú vznikať nové príležitosti na stretávanie, spoluprácu a rozvoj miestnej komunity. Do budúcnosti sa zároveň počíta s postupným rozšírením jeho činnosti o odborné sociálne služby, ktoré budú reagovať na potreby miestnych obyvateľov a prispejú k zlepšovaniu ich životných podmienok.
Riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio priblížil, že cirkev na daný účel tento rok odkúpila starší objekt, ktorý prechádza rekonštrukciou. „V decembri začne fungovať ako priestor pre pastoráciu Rómov v Trebišove a myslím si, že má perspektívu slúžiť tak, ako aj v iných mestách. My máme komunitné centrá v Sečovciach, Lipanoch, Stropkove a Pavlovciach nad Uhom. Všade to už funguje tak, že ten priestor slúži Rómom na rôzne účely, od poradenstva cez rôzne kurzy až po konkrétnu prácu s touto komunitou,“ povedal.
Apoštolský administrátor Košickej arcidiecézy poukázal na veľmi početnú rómsku komunitu v Trebišove, ktorá žije prevažne v segregovanej osade na okraji mesta. „Chceme aj my prispieť k tomu, aby sme úroveň tohto rómskeho obyvateľstva dvíhali. Máme nejaké skúsenosti, ale každá lokalita si vyžaduje asi aj odlišný prístup,“ povedal Bober.
Misijno-pastoračný dom je nazvaný podľa blahoslavenej Emílie, ktorú blahorečili v roku 2017 ako prvú Rómku v histórii katolíckej cirkvi.
Ako informovala Arcidiecézna charita Košice, hoci stavebné a dokončovacie práce na objekte ešte pokračujú, jeho požehnanie predstavuje dôležitý míľnik v realizácii celého projektu. Dom blahoslavenej Emílie má byť miestom, kde budú vznikať nové príležitosti na stretávanie, spoluprácu a rozvoj miestnej komunity. Do budúcnosti sa zároveň počíta s postupným rozšírením jeho činnosti o odborné sociálne služby, ktoré budú reagovať na potreby miestnych obyvateľov a prispejú k zlepšovaniu ich životných podmienok.
Riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio priblížil, že cirkev na daný účel tento rok odkúpila starší objekt, ktorý prechádza rekonštrukciou. „V decembri začne fungovať ako priestor pre pastoráciu Rómov v Trebišove a myslím si, že má perspektívu slúžiť tak, ako aj v iných mestách. My máme komunitné centrá v Sečovciach, Lipanoch, Stropkove a Pavlovciach nad Uhom. Všade to už funguje tak, že ten priestor slúži Rómom na rôzne účely, od poradenstva cez rôzne kurzy až po konkrétnu prácu s touto komunitou,“ povedal.
Apoštolský administrátor Košickej arcidiecézy poukázal na veľmi početnú rómsku komunitu v Trebišove, ktorá žije prevažne v segregovanej osade na okraji mesta. „Chceme aj my prispieť k tomu, aby sme úroveň tohto rómskeho obyvateľstva dvíhali. Máme nejaké skúsenosti, ale každá lokalita si vyžaduje asi aj odlišný prístup,“ povedal Bober.
Misijno-pastoračný dom je nazvaný podľa blahoslavenej Emílie, ktorú blahorečili v roku 2017 ako prvú Rómku v histórii katolíckej cirkvi.