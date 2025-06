Nový pavilón MŠ Centrum na Zlatom Potoku vo Zvolene je dokončený

Zvolen 17. júna (TASR) - Nový pavilón Materskej školy (MŠ) Centrum na Zlatom Potoku vo Zvolene je dokončený. Jeho výstavba priniesla zvýšenie kapacity o 50 miest a popri klasických miestach vzniknú aj ďalšie pre deti so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že kolaudácia nových priestorov prebehla pred niekoľkými dňami. Zápis do materských škôl ešte síce nie je ukončený, riaditeľka Petronela Čábyová však nepochybuje, že sa nové kapacity podarí naplniť. „V súčasnosti máme v škôlke 160 miest, z toho 11 pripadá na triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ objasnila s tým, že od septembra počítajú s otvorením ďalšej takejto triedy. Podotkla, že spolu s ostatnými deťmi, ktoré nastúpia do nových priestorov, stúpne celkový počet miest na približne 200.



Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj Materskou školou 1. mája nad zvolenskou nemocnicou. Po zbúraní má MŠ v súčasnosti všetky štyri pavilóny pod strechou. S prácami začali koncom augusta minulého roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby bol najmä zlý technický stav. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy.