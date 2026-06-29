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Plán rozvoja turizmu má pomôcť priniesť do Trnavského kraja investície
Koncepciu vypracovali odborníci z Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Trnava 29. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na júnovom rokovaní Koncepciu rozvoja cestovného ruchu Trnavského kraja na roky 2026 - 2030. Dokument definuje identitu destinácie, jej pozíciu na trhu i smerovanie, ktorým sa má destinačná ponuka ďalej rozvíjať. Vytvára základ pre čerpanie národných a európskych zdrojov financovania i pre prípravu nových produktov cestovného ruchu. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Koncepciu vypracovali odborníci z Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej vznik iniciovali TTSK a KOCR Trnavský kraj, ktorá do nej premietla vyše päťročné skúsenosti s rozvojom destinácie. Dokument vznikol krátko po vstupe Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie a Kopanice, čím KOCR oficiálne rozšírila svoje pôsobenie na celé územie kraja.
„Dokument nám umožní lepšie koordinovať aktivity v území, jasnejšie nastaviť priority a pripraviť sa na efektívnejšie využívanie európskych zdrojov financovania v novom programovom období,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Koncepcia poslúži podľa podpredsedu TTSK a predsedu KOCR Trnavský kraj Patrika Voltmanna ako opora pri príprave nových projektov, investičných zámerov a produktov cestovného ruchu a pomôže aj oblastným organizáciám cestovného ruchu.
Koncepciu vypracovali odborníci z Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej vznik iniciovali TTSK a KOCR Trnavský kraj, ktorá do nej premietla vyše päťročné skúsenosti s rozvojom destinácie. Dokument vznikol krátko po vstupe Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie a Kopanice, čím KOCR oficiálne rozšírila svoje pôsobenie na celé územie kraja.
„Dokument nám umožní lepšie koordinovať aktivity v území, jasnejšie nastaviť priority a pripraviť sa na efektívnejšie využívanie európskych zdrojov financovania v novom programovom období,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Koncepcia poslúži podľa podpredsedu TTSK a predsedu KOCR Trnavský kraj Patrika Voltmanna ako opora pri príprave nových projektov, investičných zámerov a produktov cestovného ruchu a pomôže aj oblastným organizáciám cestovného ruchu.