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Nový považskobystrický primátor a mestskí poslanci sa ujali funkcií
Voliči v Považskej Bystrici odovzdali vo voľbách 15.729 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 51,38 percenta.
Autor TASR
Považská Bystrica 23. novembra (TASR) - Považská Bystrica bude stáť na spolupráci a nie na rozdeľovaní. Primátor chce spolupracovať s každým, kto má záujem posunúť mesto vpred. Poďakoval sa za silný mandát, uvedomuje si svoju zodpovednosť za Považskú Bystricu. V príhovore na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici to povedal novozvolený primátor Maroš Chudovský (nezávislý), ktorý po 16 rokoch vo funkcii vystriedal Karola Janasa. Nový primátor a poslanci mestského zastupiteľstva zložili v pondelok sľub.
„Začali sme písať novú kapitolu mesta. Chcem, aby o štyri roky mohol každý Považskobystričan povedať, že mesto mu je bližšie, že má zmysel sa angažovať, pýtať sa. Budem hovoriť otvorene to, ako veci vidím a ako veci vnímam. Som pripravený urobiť potrebné rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Chcem, aby v Považskej Bystrici mohol každý slobodne a otvorene povedať, čo si myslí,“ pripomenul Chudovský s tým, že Považská Bystrica bude mať primátora na plný úväzok.
Chudovský získal v komunálnych voľbách 8175 hlasov (51,97 percenta), doterajšiemu primátorovi Janasovi (Hlas-SD, Smer-SD, SNS) dalo hlas 6343 Považskobystričanov (40,32 percenta). Tretí skončil nezávislý kandidát Andrej Péli, získal 1211 hlasov (7,69 percenta).
V mestskom zastupiteľstve bude v Považskej Bystrici 11 nezávislých kandidátov, osem poslancov bude mať koalícia Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati a OKS. Koalíciu Hlas-SD, Smer-SD a SNS bude zastupovať päť poslancov. Jedného poslanca budú mať Starostovia a nezávislí kandidáti. V zastupiteľstve bude 15 mužov a desať žien. Svoje pozície zo súčasného zastupiteľstva obhájilo deväť poslancov.
Voliči v Považskej Bystrici odovzdali vo voľbách 15.729 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 51,38 percenta.
„Začali sme písať novú kapitolu mesta. Chcem, aby o štyri roky mohol každý Považskobystričan povedať, že mesto mu je bližšie, že má zmysel sa angažovať, pýtať sa. Budem hovoriť otvorene to, ako veci vidím a ako veci vnímam. Som pripravený urobiť potrebné rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Chcem, aby v Považskej Bystrici mohol každý slobodne a otvorene povedať, čo si myslí,“ pripomenul Chudovský s tým, že Považská Bystrica bude mať primátora na plný úväzok.
Chudovský získal v komunálnych voľbách 8175 hlasov (51,97 percenta), doterajšiemu primátorovi Janasovi (Hlas-SD, Smer-SD, SNS) dalo hlas 6343 Považskobystričanov (40,32 percenta). Tretí skončil nezávislý kandidát Andrej Péli, získal 1211 hlasov (7,69 percenta).
V mestskom zastupiteľstve bude v Považskej Bystrici 11 nezávislých kandidátov, osem poslancov bude mať koalícia Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati a OKS. Koalíciu Hlas-SD, Smer-SD a SNS bude zastupovať päť poslancov. Jedného poslanca budú mať Starostovia a nezávislí kandidáti. V zastupiteľstve bude 15 mužov a desať žien. Svoje pozície zo súčasného zastupiteľstva obhájilo deväť poslancov.
Voliči v Považskej Bystrici odovzdali vo voľbách 15.729 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 51,38 percenta.