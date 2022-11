Nový predseda NSK Branislav Becík sa ujal svojej funkcie

Nitra 28. novembra (TASR) - Nový predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík (Hlas-SD, Sme rodina) v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva zložil sľub a oficiálne sa ujal funkcie. Svojich mandátov sa ujalo aj 54 poslancov Zastupiteľstva NSK.



V krajskom zastupiteľstve bude mať najväčšie zastúpenie Aliancia-Szövetség s 18 poslancami. Koalíciu zloženú z KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, Šanca, Spolu OD, ODS, DS, OKS a Za ľudí bude zastupovať 14 poslancov. Koalícia Smer-SD a SNS bude mať šesť zástupcov a koalícia tvorená Hlasom-SD a Sme rodina má päť zástupcov. Zvyšní 11 poslanci sú nezávislí. "V Zastupiteľstve NSK bude 10 žien a 44 mužov," doplnil predseda volebnej komisie NSK Tibor Ujlacký.



Odchádzajúci predseda NSK Milan Belica zdôraznil, že jeho nástupca preberá kraj s vybudovanými kvalitnými základmi a v dobrej ekonomickej kondícii. "Ja som svoje pôsobenie bral občiansky. Prvý bol občan a jeho piedestál, on musí byť hore a všetko ostatné musí ísť bokom. Myslím, že to sa aj podarilo a že NSK je dobre vybavený a má dobré fundamenty. Kiež by takto pokračoval aj naďalej," skonštatoval Belica.



Podľa Becíka čaká na poslancov i na neho množstvo problémov, ktoré bude potrebné riešiť. "Na vrcholových pozíciách si niektorí predstavitelia často na začiatok pýtajú 100 dní, aby sa zoznámili s úradom. Ja si nepýtam 100 dní, ja si pýtam pár týždňov a následne budem informovať o tom, akým spôsobom a čo ideme riešiť v prospech rozvoja nášho kraja. Tie pálčivé problémy sú cesty, školstvo, zdravotníctvo... Tých tém, ktoré budeme otvárať a rozberať je naozaj veľa," uviedol Becík.



Jednou z úloh, ktoré bude musieť nové vedenie kraja riešiť, je aj zriadenie vlastného sídla Úradu NSK. "Pri rozhovoroch s budúcimi poslaneckými klubmi každý bazíruje na tom, že je najvyšší čas mať po 21 rokoch vlastné sídlo, do ktorého budeme vedieť umiestniť všetkých našich úradníkov. Tí sú dnes roztrúsení v troch nehnuteľnostiach na území Nitry. Keď sme otvorili na rokovaniach problematiky nového sídla, tak všetci povedali, že chcú ísť do toho," povedal Becík.