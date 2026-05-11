Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku priblíži slohy 19. storočia
Autor TASR
Bojnice 11. mája (TASR) - Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku priblíži v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné slohy 19. storočia, pamiatka tak bude po novom prístupná i pre ľudí s telesným hendikepom. Na letnú turistickú sezónu pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice i viaceré podujatia.
„Noc múzeí a galérií bude 23. mája, počas podujatia návštevníkom počas večerných hodín a piatich prehliadok priblížime veci, ktoré bežne nepočujú a nevidia. Zapojíme sa aj do Víkendu otvorených parkov a záhrad 6. a 7. júna, kde si naši zamestnanci pripravili odborné informácie o vzniku parku a niektorých pozoruhodných miestach,“ uviedla pre TASR riaditeľka SNM - Múzea Bojnice Slavomíra Lenhartová.
Od 17. júna počas desiatich dní bude na zámku podľa nej rozprávková sezóna. „Pre školské skupiny a rodiny s deťmi je pripravený nádherný príbeh Malý princ na Bojnickom zámku,“ avizovala.
SNM - Múzeum Bojnice pripravilo na tohtoročnú turistickú sezónu i nové prehliadkové okruhy. „Momentálne sa pripravujeme na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, preto by sme chceli návštevníkom priniesť niečo nové, čo ešte na zámku nevideli,“ načrtla Lenhartová.
Múzeum podľa nej chystá v priestore apartmánov expozíciu neoslohov, pretože tento rok uplynulo 45 rokov, keď mu bol udelený štatút múzea neoslohov. „Budú to miestnosti zariadené v štýle umeleckých a stavebných slohov 19. storočia. Apartmány tak budú samostatnou prehliadkou. Novinkou je, že by sme to chceli spraviť v bezbariérovej úprave. Na Bojnický zámok by sa tak mohli konečne dostať a pozrieť si komnaty aj ľudia s telesným obmedzením,“ spresnila s tým, že múzeum pre nich nachystá i virtuálnu prehliadku zvyšku zámku, aby o nič neprišli.
Turistická sezóna ponúkne i zmenu prehliadkových okruhov. Momentálne ponúka múzeum jeden veľký okruh, v rámci ktorého si návštevníci môžu pozrieť celý zámok aj s jaskyňou. „Máme skúsenosti, že veľa ľudí, ktorí majú zdravotné obmedzenie alebo sú starší, nevedia absolvovať všetky schody a zostávajú na treťom nádvorí. Preto by sme radi skrátili okruh na menej schodmi zaťažené priestory, čiže Grófsky byt a apartmány. Necháme samozrejme i veľký okruh,“ priblížila riaditeľka.
Leto podľa nej bude i v znamení prehliadok pre deti, ponúkne špecialitu v podobe obyvateľa pamiatky, ktorého si možno nikto doposiaľ nevšimol a žije tam od prestavby zámku grófom Pálffym.
