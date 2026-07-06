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Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku predstaví zámocké apartmány
Priestor zámockých apartmánov pribudol do hradu v období baroka, keď bol pristavený k parkanovému múru.
Autor TASR
Bojnice 6. júla (TASR) - Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku zavedie verejnosť do priestoru zámockých apartmánov. Zariadené sú v štýle neoslohov, a to nábytkom, ktorý doposiaľ návštevníci nemali možnosť vidieť. Okruh sprístupnilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v pondelok, v ústrety chce ním vyjsť i ľuďom, ktorí majú problém s pohybom.
Priestor zámockých apartmánov pribudol do hradu v období baroka, keď bol pristavený k parkanovému múru. „Keďže ide o priestory na prvom nádvorí, využívali sa na hospodárske účely. Dnešnou chodbou viedla kedysi prístupová cesta z prvého nádvoria na druhé. Chodili tadiaľto povozy, kočiare. Jednotlivé miestnosti využívali i na ubytovanie, keď gróf Pálffy prišiel do Bojníc so svojím sprievodom,“ priblížil knihovník múzea Erik Kližan.
V 40. rokoch 20. storočia priestory podľa neho obýval architekt František Fackenberg, od roku 1970, keď zámok prechádzal komplexnou rekonštrukciou, priestory uzatvorili, na chodby pribudli okná a miestnosti prebudovali na apartmány, ktoré využívalo ministerstvo kultúry. Používal ich i vtedajší minister Miroslav Válek, ktorý tam chodil na tvorivé pobyty. Začiatkom 90. rokov 20. storočia prebudovali priestor na komerčné účely.
SNM - Múzeum Bojnice sprístupnilo obnovenú expozíciu na 45. výročie získania štatútu múzea neoslohov. „V jednotlivých apartmánoch ukazujeme expozíciu zo zbierok múzea z obdobia neoslohov a 19. storočia,“ spomenula vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok SNM - Múzea Bojnice Lívia Reháková.
Kurátorka Katarína Malečková spresnila, že jednotlivé časti expozície uvidia návštevníci po prvý raz, je medzi nimi i skrinka vertiko, ktorú vymyslel berlínsky majster Vertiko na konci 19. storočia. „Každá miestnosť je z iného obdobia. Spálňa prezentuje neorenesanciu, zvláštna je jedáleň, ktorá je z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Potom tu máme biedermeierovský salón, neorokokový salón a secesnú spálňu,“ ozrejmila.
Expozíciu podľa Rehákovej pripravilo múzeum aj pre ľudí, ktorí majú fyzický hendikep, apartmány sú tak bezbariérové. Je súčasťou okruhu Zámocké komnaty, ktorý zahŕňa i Grófsky byt. „V rámci chodby si návštevníci môžu pozrieť krátku virtuálnu prehliadku priestorov, do ktorých sa nedostanú, aby mali možnosť vidieť aj iné expozície v našom múzeu,“ dodala Reháková.
Priestor zámockých apartmánov pribudol do hradu v období baroka, keď bol pristavený k parkanovému múru. „Keďže ide o priestory na prvom nádvorí, využívali sa na hospodárske účely. Dnešnou chodbou viedla kedysi prístupová cesta z prvého nádvoria na druhé. Chodili tadiaľto povozy, kočiare. Jednotlivé miestnosti využívali i na ubytovanie, keď gróf Pálffy prišiel do Bojníc so svojím sprievodom,“ priblížil knihovník múzea Erik Kližan.
V 40. rokoch 20. storočia priestory podľa neho obýval architekt František Fackenberg, od roku 1970, keď zámok prechádzal komplexnou rekonštrukciou, priestory uzatvorili, na chodby pribudli okná a miestnosti prebudovali na apartmány, ktoré využívalo ministerstvo kultúry. Používal ich i vtedajší minister Miroslav Válek, ktorý tam chodil na tvorivé pobyty. Začiatkom 90. rokov 20. storočia prebudovali priestor na komerčné účely.
SNM - Múzeum Bojnice sprístupnilo obnovenú expozíciu na 45. výročie získania štatútu múzea neoslohov. „V jednotlivých apartmánoch ukazujeme expozíciu zo zbierok múzea z obdobia neoslohov a 19. storočia,“ spomenula vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok SNM - Múzea Bojnice Lívia Reháková.
Kurátorka Katarína Malečková spresnila, že jednotlivé časti expozície uvidia návštevníci po prvý raz, je medzi nimi i skrinka vertiko, ktorú vymyslel berlínsky majster Vertiko na konci 19. storočia. „Každá miestnosť je z iného obdobia. Spálňa prezentuje neorenesanciu, zvláštna je jedáleň, ktorá je z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Potom tu máme biedermeierovský salón, neorokokový salón a secesnú spálňu,“ ozrejmila.
Expozíciu podľa Rehákovej pripravilo múzeum aj pre ľudí, ktorí majú fyzický hendikep, apartmány sú tak bezbariérové. Je súčasťou okruhu Zámocké komnaty, ktorý zahŕňa i Grófsky byt. „V rámci chodby si návštevníci môžu pozrieť krátku virtuálnu prehliadku priestorov, do ktorých sa nedostanú, aby mali možnosť vidieť aj iné expozície v našom múzeu,“ dodala Reháková.