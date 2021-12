Nový prevádzkovateľ MHD do Nitry priviezol desiatky nových autobusov

Nitra 7. decembra (TASR) – Do Nitry prišli v utorok desiatky nových autobusov spoločnosti Transdev Morava, ktorá bude v meste zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD). Nový dopravca nahradí od 1. januára 2022 súčasnú dopravnú spoločnosť Arriva Nitra.



Kolóna autobusov v bledomodrých nitrianskych farbách vstúpila do mesta krátko popoludní. Od začiatku nového roka tak bude jazdiť v uliciach mesta 80 nových autobusov. „Naši obyvatelia sa môžu tešiť na novú kultúru cestovania. Všetky autobusy sú klimatizované, nízkopodlažné, je tam wifi, USB nabíjačky aj kamerový systém, takže budú príjemnejšie a bezpečnejšie. Sú v jednotných farbách a bude v nich menej reklamného smogu,“ povedal po príchode autobusov primátor Marek Hattas.



Radnica vyhlásila verejnú súťaž na prevádzkovateľa MHD v hodnote takmer 130 miliónov eur ešte vlani. Transdev Morava v nej zvíťazil s cenou za svoje ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura. „Kvalitnou súťažou sme docielili to, že sa nám prihlásili dokonca traja dodávatelia MHD. Vďaka dobrému nastaveniu súťaže sme ušetrili jeden milión eur ročne. Cena lístka pritom zostáva rovnaká a rovnaký zostáva aj harmonogram jázd,“ zdôraznil primátor.



Podľa jeho slov sa mesto pri obstarávaní snažilo priniesť do MHD tie najmodernejšie technológie, ktoré sú na trhu. „Chceme zlepšiť kultúru cestovania v našom meste. Ľudia sa môžu tešiť na kvalitné autobusy a tiež na nový platobný systém, v rámci ktorého sa bude dať cestovné platiť kartou, aplikáciou alebo mobilným telefónom,“ doplnil Hattas.



Nitra je prvým vstupom spoločnosti Transdev Morava na slovenský trh. „Verím, že očakávania cestujúcich nesklameme, chceme v Nitre poskytovať kvalitné služby,“ uviedla zástupkyňa spoločnosti Pavla Struhalová. Nový dopravca podľa jej slov dokáže od 1. januára plynule zabezpečovať všetky služby MHD. Problémom by nemal byť ani dostatok vodičov. „So spoločnosťou Arriva sme podpísali zmluvu o prevode a prechode práv zamestnancov, takže 141 vodičov prechádza plynule pod našu spoločnosť. Do ideálneho stavu potrebujeme ešte deväť vodičov, takže priebežne naberáme, ale nevidím v tom žiadny problém pre plynulý výjazd 1. januára 2022,“ skonštatovala Struhalová.