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Nový primátor Bardejova M. Olejár a mestskí poslanci zložili sľub
Olejár v príhovore poďakoval svojmu predchodcovi Borisovi Hanuščakovi za prácu pre mesto.
Autor TASR
Bardejov 20. novembra (TASR) - Nový primátor Bardejova Miloslav Olejár a mestskí poslanci zložili v piatok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva slávnostný sľub. Olejár vo funkcii vystriedal Borisa Hanuščaka, ktorý mesto viedol takmer 28 rokov. Keďže Olejára zvolili aj za mestského poslanca, na jeho miesto v zastupiteľstve nastúpil náhradník Slavomír Hudák, ktorý kandidoval za KDH.
Olejár v príhovore poďakoval svojmu predchodcovi Borisovi Hanuščakovi za prácu pre mesto. Vyzdvihol aj podiel zamestnancov mestského úradu a volených zástupcov na rozvoji Bardejova.
„Vedenie nášho mesta preberám s pocitom veľkej zodpovednosti. Mojím cieľom je nadviazať na všetko dobré, čo sa v meste robilo. Zároveň prichádzam s veľkou dávkou energie, chuťou pracovať, inovovať a využiť svoje profesné schopnosti, schopnosti spájať ľudí a životné skúsenosti v prospech rozvoja Bardejova,“ povedal Olejár s tým, že projekty, zámery a plány bude komunikovať smerom k obyvateľom, pýtať sa na ich názor a spolu s nimi meniť Bardejov k lepšiemu.
Po slávnostnej časti poslanci doplnili program ustanovujúceho zasadnutia. Rokovali o poverení poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva aj o poverení poslancov vykonávaním sobášnych obradov. Na programe bolo tiež určenie platu nového primátora a žiadosť jeho predchodcu o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
Poslanci budú v novom volebnom období pôsobiť v troch kluboch - Klub KDH, Moderný Bardejov a Pre Bardejov. V 25-člennom mestskom zastupiteľstve získali vo voľbách najviac mandátov nezávislí kandidáti. Okrem Olejára uspeli Peter Petruš, Daniela Tkáčová, Juraj Bochňa, Michal Hanko, Ján Maník, Oliver Polyák, Maroš Divulit, Eva Hudáková, Vladislav Novák a Stanislav Soroka.
Za KDH získali mandát Patrik Mihaľ, Marek Hudák, Marek Šimco, Peter Ždiľa, Dominik Fotta, Martin Juríček a Ján Gurský. Za koalíciu PS, Hnutie Slovensko, SaS a Demokrati boli zvolení Rudolf Hudák, Marián Čech, František Mihaľ a Marián Adamišín. Za Hlas-SD uspeli Peter Simko a Peter Demjanovič, za Smer-SD Ivan Leščišin.
Olejár ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra 6316 hlasov, čo predstavuje 54,32 percenta. Hanuščaka, ktorého podporilo 4750 voličov (40,85 percenta), predstihol o 1566 hlasov. Volebná účasť v Bardejove dosiahla 47,47 percenta.
Olejár v príhovore poďakoval svojmu predchodcovi Borisovi Hanuščakovi za prácu pre mesto. Vyzdvihol aj podiel zamestnancov mestského úradu a volených zástupcov na rozvoji Bardejova.
„Vedenie nášho mesta preberám s pocitom veľkej zodpovednosti. Mojím cieľom je nadviazať na všetko dobré, čo sa v meste robilo. Zároveň prichádzam s veľkou dávkou energie, chuťou pracovať, inovovať a využiť svoje profesné schopnosti, schopnosti spájať ľudí a životné skúsenosti v prospech rozvoja Bardejova,“ povedal Olejár s tým, že projekty, zámery a plány bude komunikovať smerom k obyvateľom, pýtať sa na ich názor a spolu s nimi meniť Bardejov k lepšiemu.
Po slávnostnej časti poslanci doplnili program ustanovujúceho zasadnutia. Rokovali o poverení poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva aj o poverení poslancov vykonávaním sobášnych obradov. Na programe bolo tiež určenie platu nového primátora a žiadosť jeho predchodcu o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
Poslanci budú v novom volebnom období pôsobiť v troch kluboch - Klub KDH, Moderný Bardejov a Pre Bardejov. V 25-člennom mestskom zastupiteľstve získali vo voľbách najviac mandátov nezávislí kandidáti. Okrem Olejára uspeli Peter Petruš, Daniela Tkáčová, Juraj Bochňa, Michal Hanko, Ján Maník, Oliver Polyák, Maroš Divulit, Eva Hudáková, Vladislav Novák a Stanislav Soroka.
Za KDH získali mandát Patrik Mihaľ, Marek Hudák, Marek Šimco, Peter Ždiľa, Dominik Fotta, Martin Juríček a Ján Gurský. Za koalíciu PS, Hnutie Slovensko, SaS a Demokrati boli zvolení Rudolf Hudák, Marián Čech, František Mihaľ a Marián Adamišín. Za Hlas-SD uspeli Peter Simko a Peter Demjanovič, za Smer-SD Ivan Leščišin.
Olejár ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra 6316 hlasov, čo predstavuje 54,32 percenta. Hanuščaka, ktorého podporilo 4750 voličov (40,85 percenta), predstihol o 1566 hlasov. Volebná účasť v Bardejove dosiahla 47,47 percenta.