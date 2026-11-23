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Nový primátor Ilavy P. Filo a mestskí poslanci sa ujali funkcií
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.
Autor TASR
Ilava 23. novembra (TASR) - Personálne zastabilizovanie mestského úradu, zjednotenie Ilavčanov a dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu považuje za priority nový primátor Ilavy Pavol Filo. Spolu s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva zložil v pondelok sľub.
Víťazstvo v októbrových komunálnych voľbách je pre neho záväzkom voči všetkým obyvateľom mesta. Post primátora prijal s pokorou, chce urobiť všetko pre to, aby dôveru obyvateľov nesklamal a spolu s poslancami posunul mesto vpred.
„Budem sa snažiť vždy nájsť kompromis a viesť s poslancami otvorený dialóg ku každej téme, ktorá bude mať vplyv na život a fungovanie mesta. Som presvedčený, že základom dobrých rozhodnutí je práve komunikácia. Každý poslanec bude mať u mňa vždy dvere otvorené,“ zdôraznil primátor.
V októbrových voľbách získal Filo 1131 hlasov (51,92 percenta). Druhý skončil doterajší primátor Viktor Wiedermann, ktorý dostal 381 hlasov (17,49 percenta). Tretí bol Tibor Meliš so ziskom 337 hlasov (15,47 percenta) a štvrtý Anton Bajzík (329 hlasov, 15,10 percenta). Všetci kandidovali na post primátora Ilavy ako nezávislí.
V 12-člennom mestskom parlamente bude deväť nezávislých poslancov Danka Cedzová, Štefan Čiernk, Simona Priebojová, Tomáš Špaček, Ľubomír Ďuriš, Roman Šupák, Pavol Filo, Margita Rexová a Daniel Strelčák. Ľudmila Hujová a Branislav Vavrík budú zastupovať KDH a Jana Jakúbková stranu Hlas-SD.
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.
Víťazstvo v októbrových komunálnych voľbách je pre neho záväzkom voči všetkým obyvateľom mesta. Post primátora prijal s pokorou, chce urobiť všetko pre to, aby dôveru obyvateľov nesklamal a spolu s poslancami posunul mesto vpred.
„Budem sa snažiť vždy nájsť kompromis a viesť s poslancami otvorený dialóg ku každej téme, ktorá bude mať vplyv na život a fungovanie mesta. Som presvedčený, že základom dobrých rozhodnutí je práve komunikácia. Každý poslanec bude mať u mňa vždy dvere otvorené,“ zdôraznil primátor.
V októbrových voľbách získal Filo 1131 hlasov (51,92 percenta). Druhý skončil doterajší primátor Viktor Wiedermann, ktorý dostal 381 hlasov (17,49 percenta). Tretí bol Tibor Meliš so ziskom 337 hlasov (15,47 percenta) a štvrtý Anton Bajzík (329 hlasov, 15,10 percenta). Všetci kandidovali na post primátora Ilavy ako nezávislí.
V 12-člennom mestskom parlamente bude deväť nezávislých poslancov Danka Cedzová, Štefan Čiernk, Simona Priebojová, Tomáš Špaček, Ľubomír Ďuriš, Roman Šupák, Pavol Filo, Margita Rexová a Daniel Strelčák. Ľudmila Hujová a Branislav Vavrík budú zastupovať KDH a Jana Jakúbková stranu Hlas-SD.
Voliči v Ilave odovzdali 2178 platných hlasovacích lístkov, účasť dosiahla 49,75 percenta.