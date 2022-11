Nový primátor J. Kadera sa ujal funkcie, zástupcom je A. Stašiniak

Námestovo 29. novembra (TASR) - Nový primátor Námestova Ján Kadera sa ujal svojej funkcie. Urobil tak na pondelkovom (28. 11.) ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Sľub zložili aj mestskí poslanci. Zástupcom primátora sa stal Andrej Stašiniak.



Nový šéf námestovskej radnice zhodnotil, že v meste je na čom pracovať a čo zlepšovať. "Žijeme v neľahkej dobe, je energetická aj hospodárska kríza, je veľký tlak na verejné financie a nebudeme to mať jednoduché. Ale ľudia si nás zvolili preto, aby sme tieto problémy a prekážky úspešne prekonali, aby sme realizovali predvolebné plány a zlepšovali život v každej oblasti v Námestove," skonštatoval.



Kadera bol primátorom Námestova už v rokoch 2005 až 2018. V ostatných komunálnych voľbách zvíťazil so ziskom 1618 platných hlasov. Druhú kandidátku Máriu Červeňovú volilo 858 ľudí. Dovtedajší primátor mesta Milan Hubík skončil na treťom mieste so ziskom 605 hlasov. Štvrtú priečku obsadil Jozef Parížek so 122 hlasmi, piatu Andrea Ferletjaková so 118 hlasmi. Volebná účasť v Námestove dosiahla 55,74 percenta.