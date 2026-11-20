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Nový primátor Košíc a 51 poslancov sa ujmú svojich funkcií
Pracovná časť MsZ bude zahŕňať rozhodovanie poslancov o organizačnom a personálnom nastavení mestskej samosprávy na ďalšie volebné obdobie.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Košíc Ladislav Lörinc sa v pondelok (23. 11.) spoločne s 51-členným poslaneckým zborom oficiálne ujmú svojich funkcií na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Ako informuje mesto na webovej stránke, zastupiteľstvo sa začne slávnostnou časťou o 10.00 h vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.
V úvode slávnostnej časti zaznie poďakovanie doterajšieho primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. „Predseda mestskej volebnej komisie Matúš Lemeš oboznámi s výsledkami volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2026 - 2030, ktoré sa uskutočnili v sobotu 24. októbra,“ objasnilo mesto.
Nový primátor slávnostne zloží sľub spolu s poslancami MsZ. Lörinc si prevezme aj insígnie mesta, ktorými sú zlatá reťaz s erbom mesta, pečať a primátorský talár. Slávnostnú časť ukončí vystúpenie novozvoleného primátora.
Pracovná časť MsZ bude zahŕňať rozhodovanie poslancov o organizačnom a personálnom nastavení mestskej samosprávy na ďalšie volebné obdobie. „Medzi hlavné body bude patriť voľba členov mestskej rady, zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov,“ doplnilo s tým, že v programe sú aj body týkajúce sa personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Košice či žiadosť o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora.
V úvode slávnostnej časti zaznie poďakovanie doterajšieho primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. „Predseda mestskej volebnej komisie Matúš Lemeš oboznámi s výsledkami volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2026 - 2030, ktoré sa uskutočnili v sobotu 24. októbra,“ objasnilo mesto.
Nový primátor slávnostne zloží sľub spolu s poslancami MsZ. Lörinc si prevezme aj insígnie mesta, ktorými sú zlatá reťaz s erbom mesta, pečať a primátorský talár. Slávnostnú časť ukončí vystúpenie novozvoleného primátora.
Pracovná časť MsZ bude zahŕňať rozhodovanie poslancov o organizačnom a personálnom nastavení mestskej samosprávy na ďalšie volebné obdobie. „Medzi hlavné body bude patriť voľba členov mestskej rady, zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov,“ doplnilo s tým, že v programe sú aj body týkajúce sa personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Košice či žiadosť o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora.