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Nový primátor Košíc L. Lörinc a 51 poslancov slávnostne zložili sľub
Končiaci primátor Polaček v príhovore poďakoval viceprimátorom, riaditeľovi magistrátu, všetkým oddeleniam magistrátu, spolupracovníkom či mestským podnikom a občanom mesta.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor mesta Košice Ladislav Lörinc a 51-členný poslanecký zbor slávnostne zložili sľub a oficiálne sa ujali funkcie v pondelok na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. Lörinc vo funkcii vystriedal Jaroslava Polačeka, ktorý mesto viedol dve volebné obdobia.
Končiaci primátor Polaček v príhovore poďakoval viceprimátorom, riaditeľovi magistrátu, všetkým oddeleniam magistrátu, spolupracovníkom či mestským podnikom a občanom mesta. Voličom poďakoval za dôveru počas dvoch volebných období. „Rozhodnutie Košičanov o novom vedení rešpektujem. Za vašu podporu zostávam aj naďalej vďačný a aj po odchode z úradu,“ dodal.
Pripomenul si hlavné míľniky svojho pôsobenia, ako napríklad Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE), projekty v rámci modernizácie Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) či zaradenie Košíc medzi finalistov súťaže Európske hlavné zelené mesto. Spomenul aj obdobie pandémie COVID-19 či začiatok vojny na Ukrajine.
Lörinc po zložení sľubu počas svojho vystúpenia v úvode poďakoval svojim spolupracovníkom a občanom za prejavenú dôveru. Uviedol, že chce nadviazať na doterajšiu prácu predchádzajúcich vedení mesta. Zdôraznil, že chce mesto posunúť vpred systematicky a postupne. Zamerať sa chce na obnovu ciest, dostupné bývanie či pomoc sociálne vylúčeným skupinám a riešenie bezdomovectva. „Verím v úspešné mesto a verím v to, že úspešné mesto sa nepozná len podľa toho, ako sa darí tým najúspešnejším, ale podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najzraniteľnejších. Lebo keď pomôžeme jednému človeku, akoby sme pomohli všetkým,“ dodal.
Svoje zvolenie vníma ako záväzok, ktorý sa podľa neho musí potvrdzovať výsledkami a primátor má slúžiť obyvateľom mesta a nie naopak. Prihovoril sa aj novozvoleným poslancom. „Môžeme položiť základy mesta, ktoré bude moderné, bezpečné, úspešné, sebavedomé. Košice už raz boli mestom, ktoré udávalo smer, a teraz verím, že opäť budeme udávať smer a určovať trendy. Nie slovami, ale skutkami, lebo za nás musí hovoriť nie marketingový tím, ale reálna práca,“ zdôraznil.
V poslaneckom zbore získala najviac hlasov koalícia strán PS, Demokrati, Za ľudí, a to 14, nezávislých poslancov je 13, za koalíciu strán DS-ODS, KDH, Maďarská aliancia, Nova, SaS, SRK je osem poslancov. Sedem poslancov je za Košickú stranu a rovnako sedem poslancov majú strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Tím Košice. Po jednom poslancovi majú strany Sme rodina a OKS.
Lörinc v jesenných komunálnych voľbách získal 27.364 hlasov, čo predstavuje 39,89 percenta. Druhého v poradí, Polačeka, ktorý získal 14.766 hlasov, porazil s náskokom 12.598 hlasov. Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta.
Končiaci primátor Polaček v príhovore poďakoval viceprimátorom, riaditeľovi magistrátu, všetkým oddeleniam magistrátu, spolupracovníkom či mestským podnikom a občanom mesta. Voličom poďakoval za dôveru počas dvoch volebných období. „Rozhodnutie Košičanov o novom vedení rešpektujem. Za vašu podporu zostávam aj naďalej vďačný a aj po odchode z úradu,“ dodal.
Pripomenul si hlavné míľniky svojho pôsobenia, ako napríklad Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE), projekty v rámci modernizácie Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) či zaradenie Košíc medzi finalistov súťaže Európske hlavné zelené mesto. Spomenul aj obdobie pandémie COVID-19 či začiatok vojny na Ukrajine.
Lörinc po zložení sľubu počas svojho vystúpenia v úvode poďakoval svojim spolupracovníkom a občanom za prejavenú dôveru. Uviedol, že chce nadviazať na doterajšiu prácu predchádzajúcich vedení mesta. Zdôraznil, že chce mesto posunúť vpred systematicky a postupne. Zamerať sa chce na obnovu ciest, dostupné bývanie či pomoc sociálne vylúčeným skupinám a riešenie bezdomovectva. „Verím v úspešné mesto a verím v to, že úspešné mesto sa nepozná len podľa toho, ako sa darí tým najúspešnejším, ale podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najzraniteľnejších. Lebo keď pomôžeme jednému človeku, akoby sme pomohli všetkým,“ dodal.
Svoje zvolenie vníma ako záväzok, ktorý sa podľa neho musí potvrdzovať výsledkami a primátor má slúžiť obyvateľom mesta a nie naopak. Prihovoril sa aj novozvoleným poslancom. „Môžeme položiť základy mesta, ktoré bude moderné, bezpečné, úspešné, sebavedomé. Košice už raz boli mestom, ktoré udávalo smer, a teraz verím, že opäť budeme udávať smer a určovať trendy. Nie slovami, ale skutkami, lebo za nás musí hovoriť nie marketingový tím, ale reálna práca,“ zdôraznil.
V poslaneckom zbore získala najviac hlasov koalícia strán PS, Demokrati, Za ľudí, a to 14, nezávislých poslancov je 13, za koalíciu strán DS-ODS, KDH, Maďarská aliancia, Nova, SaS, SRK je osem poslancov. Sedem poslancov je za Košickú stranu a rovnako sedem poslancov majú strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Tím Košice. Po jednom poslancovi majú strany Sme rodina a OKS.
Lörinc v jesenných komunálnych voľbách získal 27.364 hlasov, čo predstavuje 39,89 percenta. Druhého v poradí, Polačeka, ktorý získal 14.766 hlasov, porazil s náskokom 12.598 hlasov. Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta.