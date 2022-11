Nový primátor Ľ. Kubáň sa ujal funkcie, jeho zástupcom je R. Kolár

Ružomberok 28. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň sa ujal svojej funkcie. Urobil tak na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Sľub zložili aj mestskí poslanci. Zástupcom primátora sa stal Róbert Kolár.



Nový šéf ružomberskej radnice uviedol, že najbližšie roky sa chce venovať zanedbanej infraštruktúre aj výstavbe nájomných bytov. Vyriešiť by chcel aj problematiku okolo technických služieb, reklamný smog v meste či parkovaciu politiku. Zároveň chce dať viac do popredia cyklodopravu. Z chátrajúcej budovy "školičky" plánuje urobiť denný stacionár pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených ľudí, čím by sa podľa jeho slov zlepšila kvalita sociálnych služieb.



Kubáň podotkol, že svoje vízie by chcel naplniť napríklad aj z grantov a výziev.



Nový ružomberský primátor získal od svojich voličov 5199 hlasov (48,6 %). Za ním sa umiestnili Patrik Habo s 2959 hlasmi (27,66 %), Tomáš Klopta s 1729 hlasmi (16,16 %), Ján Bednárik so 716 hlasmi (6,69 %) a Petronela Ilavská s 94 hlasmi (0,87 %). Volebná účasť v Ružomberku dosiahla 47,96 %.