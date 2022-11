Nový primátor M. Dufinec a zvolení poslanci zložili svoje sľuby

Michalovce 18. novembra (TASR) – Nový primátor Michaloviec Miroslav Dufinec (Smer-SD, Sme rodina, SNS, SMS), ktorý zvíťazil v komunálnych voľbách so ziskom 43,5 percenta hlasov, sa v piatok ujal funkcie na štvorročné obdobie. Za svojho zástupcu si zvolil Jozefa Sokologorského. Na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva zároveň zložili svoj sľub zvolení poslanci.



Ako informovala radnica mesta, do mestského zastupiteľstva si obyvatelia v šiestich obvodoch vybrali 25 poslancov z celkovo 119 kandidátov. Sľub zložilo v piatok 24 poslancov, ďalší Marek Michajlo tak urobí na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 15. decembra. Dvaja zvolení poslanci - Miroslav Dufinec a Jozef Valiska sa vzdali svojich mandátov. Namiesto nich budú v zastupiteľstve pôsobiť prví náhradníci v príslušných volebných obvodoch Mirko Gejguš a Jana Dlužanská.



Známe sú už aj poslanecké kluby, klub Smer-SD bude mať 15 členov a klub Nové Michalovce šesť poslancov. Mestské zastupiteľstvo zároveň zriadilo pre toto volebné obdobie celkovo desať komisií a schválilo zriadenie Mestskej rady s ôsmimi členmi. "Na zastupiteľstve boli schválení členovia redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan a bolo odsúhlasené aj poverenie poslancov, ktorí budú počas najbližších štyroch rokov vykonávať občianske obrady i uvítanie do života pred matričným úradom," informovalo mesto. Ďalším bodom zasadania bol návrh na delegovanie zástupcov do obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.