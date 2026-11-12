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Nový primátor Martina M. Uherčík a poslanci zložili slávnostný sľub
Ako vo svojom príhovore poznamenal nový martinský primátor, mesto sa nedá postaviť na pekných slovách.
Autor TASR
Martin 12. novembra (TASR) - Mesto Martin má po ôsmich rokoch nového primátora. Michal Uherčík, kandidujúci vo voľbách za koalíciu SaS, PS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, OKS, zložil vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) slávnostný sľub a spolu s ním aj 24 z 25 novozvolených mestských poslancov.
Ako vo svojom príhovore poznamenal nový martinský primátor, mesto sa nedá postaviť na pekných slovách. „Po dvoch dekádach si musíme začať hovoriť pravdu, nech je akokoľvek nepríjemná. Populizmu sme tu mali plné priehrštia, ale treba si uvedomiť, že nič nie je zadarmo. Účet za ľúbivé, ale nezodpovedné rozhodnutia vždy zaplatia tí, ktorí pri nich neboli, a to sú naše deti. Na tom sa odmietam podieľať, a preto bude našou prvou a zásadnou prioritou zodpovednosť,“ uviedol Uherčík.
Doplnil, že nové vedenie mesta spoločne s členmi poslaneckého zboru čakajú v najbližšej dobe náročné rozhodnutia. „Budeme prísne posudzovať výdavky a hľadať nové zdroje. Pri každom veľkom projekte bude vopred jasné, koľko to stojí, kedy to bude hotové a kto za to nesie osobnú zodpovednosť,“ doplnil Uherčík.
Momentálne najsledovanejšou pripravovanou investíciou v Martine je výstavba lanovky na Martinské hole, ktorá získala aj eurofondovú podporu. Nový primátor priznáva, že mu k projektu chýbajú aktuálne informácie. „O lanovke nemám informácie, na úrade nikto nič nevie, takže čaká ma zrejme rokovanie na ministerstve, kde by som rád zistil niečo o projekte. Korektne som však už v kampani povedal, že ak má byť lanovka, tak ako súčasť mestskej hromadnej dopravy,“ dodal Uherčík.
Martinské MsZ je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zoštíhlené zhruba o pätinu, počet poslancov sa znížil z 31 na 25. Nadpolovičnú väčšinu v ňom majú nezávislí kandidáti, ktorých dopĺňa desať poslancov za koalíciu SaS, PS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, OKS a dva poslanecké mandáty získala koalícia Smer-SD, Hlas-SD, SNS.
Ako vo svojom príhovore poznamenal nový martinský primátor, mesto sa nedá postaviť na pekných slovách. „Po dvoch dekádach si musíme začať hovoriť pravdu, nech je akokoľvek nepríjemná. Populizmu sme tu mali plné priehrštia, ale treba si uvedomiť, že nič nie je zadarmo. Účet za ľúbivé, ale nezodpovedné rozhodnutia vždy zaplatia tí, ktorí pri nich neboli, a to sú naše deti. Na tom sa odmietam podieľať, a preto bude našou prvou a zásadnou prioritou zodpovednosť,“ uviedol Uherčík.
Doplnil, že nové vedenie mesta spoločne s členmi poslaneckého zboru čakajú v najbližšej dobe náročné rozhodnutia. „Budeme prísne posudzovať výdavky a hľadať nové zdroje. Pri každom veľkom projekte bude vopred jasné, koľko to stojí, kedy to bude hotové a kto za to nesie osobnú zodpovednosť,“ doplnil Uherčík.
Momentálne najsledovanejšou pripravovanou investíciou v Martine je výstavba lanovky na Martinské hole, ktorá získala aj eurofondovú podporu. Nový primátor priznáva, že mu k projektu chýbajú aktuálne informácie. „O lanovke nemám informácie, na úrade nikto nič nevie, takže čaká ma zrejme rokovanie na ministerstve, kde by som rád zistil niečo o projekte. Korektne som však už v kampani povedal, že ak má byť lanovka, tak ako súčasť mestskej hromadnej dopravy,“ dodal Uherčík.
Martinské MsZ je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zoštíhlené zhruba o pätinu, počet poslancov sa znížil z 31 na 25. Nadpolovičnú väčšinu v ňom majú nezávislí kandidáti, ktorých dopĺňa desať poslancov za koalíciu SaS, PS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, OKS a dva poslanecké mandáty získala koalícia Smer-SD, Hlas-SD, SNS.