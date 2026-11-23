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Nový primátor Myjavy M. Hrin sa ujal funkcie, poslanci zložili sľub
MsZ schválilo a vymedzilo úlohy mandátovej komisie a súčasne aj jej zloženie.
Autor TASR
Myjava 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Myjavy Marek Hrin spolu so 14 z 15 poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) zložili v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí sľub. Do funkcií tak oficiálne nastúpilo nové vedenie mesta, ktoré vzišlo z komunálnych volieb.
„Budeme musieť reagovať na potreby rôznych generácií a hľadať rovnováhu medzi tým, čo by sme chceli urobiť, a medzi tým, čo si môžeme reálne dovoliť,“ zhrnul Hrin. Insígnie mu odovzdal bývalý primátor Ľubomír Halabrín. Nový primátor sa poďakoval bývalému vedeniu mesta aj poslancom MsZ.
Hrin zároveň uviedol, že samosprávu čakajú veľké výzvy aj problémy vyžadujúce si pozornosť, ale aj rozhodnutia, ktoré nemusia byť vždy populárne. V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami zdôraznil potrebu oddeľovať celospoločenské a stranícke témy od každodennej práce pre mesto a vzájomného rešpektu.
Poslanecké mandáty získali a zároveň zložili sľuby Jaroslav Foltín, Viera Feriancová, Vladimíra Klandúchová, Stanislav Tomič, Filip Filan, Rastislav Eliáš, Lenka Pipová, Pavel Halabrín, Zuzana Eľková, Ladislav Gála, Ján Gálik, Alexandra Michalková, Emília Horňáková a Milan Fúsek. Ospravedlnil sa Milan Majtán.
MsZ schválilo a vymedzilo úlohy mandátovej komisie a súčasne aj jej zloženie. Za zástupcu primátora zvolili Lenku Pipovú. Počet komisií zostáva nezmenený, naďalej ich bude šesť, zvolili aj ich predsedov. Poslanci tiež súhlasili s náhradou platu bývalému primátorovi za tri dni nevyčerpanej dovolenky za rok 2026. Nasledujúce MsZ sa uskutoční 13. decembra.
„Budeme musieť reagovať na potreby rôznych generácií a hľadať rovnováhu medzi tým, čo by sme chceli urobiť, a medzi tým, čo si môžeme reálne dovoliť,“ zhrnul Hrin. Insígnie mu odovzdal bývalý primátor Ľubomír Halabrín. Nový primátor sa poďakoval bývalému vedeniu mesta aj poslancom MsZ.
Hrin zároveň uviedol, že samosprávu čakajú veľké výzvy aj problémy vyžadujúce si pozornosť, ale aj rozhodnutia, ktoré nemusia byť vždy populárne. V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami zdôraznil potrebu oddeľovať celospoločenské a stranícke témy od každodennej práce pre mesto a vzájomného rešpektu.
Poslanecké mandáty získali a zároveň zložili sľuby Jaroslav Foltín, Viera Feriancová, Vladimíra Klandúchová, Stanislav Tomič, Filip Filan, Rastislav Eliáš, Lenka Pipová, Pavel Halabrín, Zuzana Eľková, Ladislav Gála, Ján Gálik, Alexandra Michalková, Emília Horňáková a Milan Fúsek. Ospravedlnil sa Milan Majtán.
MsZ schválilo a vymedzilo úlohy mandátovej komisie a súčasne aj jej zloženie. Za zástupcu primátora zvolili Lenku Pipovú. Počet komisií zostáva nezmenený, naďalej ich bude šesť, zvolili aj ich predsedov. Poslanci tiež súhlasili s náhradou platu bývalému primátorovi za tri dni nevyčerpanej dovolenky za rok 2026. Nasledujúce MsZ sa uskutoční 13. decembra.