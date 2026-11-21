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Nový primátor Piešťan M.Škorník sa ujal funkcie, poslanci zložili sľub
Vo svojom prvom príhovore zdôraznil, že chce zastupovať všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, koho volili.
Autor TASR
Piešťany 21. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Piešťan Marián Škorník a 21 poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) zložili v piatok (20. 11.) sľub. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána. Škorník kandidoval ako nezávislý a vo voľbách 24. októbra získal 3376 platných hlasov.
Vo svojom prvom príhovore zdôraznil, že chce zastupovať všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, koho volili. Za dôležitú označil spoluprácu naprieč zastupiteľstvom. „Neočakávam, že budeme vo všetkom súhlasiť. Očakávam však, že budeme schopní spolupracovať.“
Škorníkov predchodca Peter Jančovič sa na MsZ nezúčastnil, poslanci súčasne rozhodli o návrhu preplatiť mu 26 dní nevyčerpanej dovolenky - 16 sa zdržalo a päť hlasovalo proti. Novému primátorovi schválili základný mesačný plat 5201 eur.
Sľub zložili aj novozvolení poslanci, ktorými sú Michael Niepel, Eva Rohoňová, Marcel Hudák, Ján Stachura, Remo Cicutto, Mária Bendová, Andrej Polák, Lucia Malast, Hana Galášová, Michal Fiala, Zuzana Tureková, Martin Cifra, Marián Seitler, Marcel Mihalik, Alžbeta Švorcová, Ivan Samko, Lukáš Klejch, Martin Vlachynský, Vladimír Bakyta, Michal Trnovec a Andrej Beňačka. Zasadnutie pokračovalo ďalšími bodmi programu.
Funkciu prvého viceprimátora zveril Bakytovi, ktorý sa má venovať každodennému chodu mesta a realizácii projektov. Druhým zástupcom pre stratégiu a rozvoj sa stal Klejch.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý ponúkol mestu spoluprácu.
Poslanci schválili sedemčlennú mestskú radu. Jej členmi sú okrem dvoch viceprimátorov Hudák, Tureková, Rohoňová, Niepel a Stachura. Zriadili aj osem odborných komisií. Komisiu na ochranu verejného záujmu povedie Malast.
Vo svojom prvom príhovore zdôraznil, že chce zastupovať všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, koho volili. Za dôležitú označil spoluprácu naprieč zastupiteľstvom. „Neočakávam, že budeme vo všetkom súhlasiť. Očakávam však, že budeme schopní spolupracovať.“
Škorníkov predchodca Peter Jančovič sa na MsZ nezúčastnil, poslanci súčasne rozhodli o návrhu preplatiť mu 26 dní nevyčerpanej dovolenky - 16 sa zdržalo a päť hlasovalo proti. Novému primátorovi schválili základný mesačný plat 5201 eur.
Sľub zložili aj novozvolení poslanci, ktorými sú Michael Niepel, Eva Rohoňová, Marcel Hudák, Ján Stachura, Remo Cicutto, Mária Bendová, Andrej Polák, Lucia Malast, Hana Galášová, Michal Fiala, Zuzana Tureková, Martin Cifra, Marián Seitler, Marcel Mihalik, Alžbeta Švorcová, Ivan Samko, Lukáš Klejch, Martin Vlachynský, Vladimír Bakyta, Michal Trnovec a Andrej Beňačka. Zasadnutie pokračovalo ďalšími bodmi programu.
Funkciu prvého viceprimátora zveril Bakytovi, ktorý sa má venovať každodennému chodu mesta a realizácii projektov. Druhým zástupcom pre stratégiu a rozvoj sa stal Klejch.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý ponúkol mestu spoluprácu.
Poslanci schválili sedemčlennú mestskú radu. Jej členmi sú okrem dvoch viceprimátorov Hudák, Tureková, Rohoňová, Niepel a Stachura. Zriadili aj osem odborných komisií. Komisiu na ochranu verejného záujmu povedie Malast.