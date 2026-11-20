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Nový primátor Popradu J. Králik zložil sľub
V najbližšom období sa chce primátor zamerať na všeobecne záväzné nariadenia, mestský rozpočet aj plynulý chod vianočných aktivít.
Autor TASR
Poprad 20. novembra (TASR) - Nový primátor Popradu Jozef Králik a takmer všetci zvolení poslanci zložili v piatok slávnostný sľub. Králik, ktorý sa už dva týždne oboznamuje s chodom úradu, chce spájať rozdelenú spoločnosť, pripraviť nový územný plán a spolupracovať s okolitými obcami. Za viceprimátorov si vybral Borisa Bahna a Slavomíra Božoňa. V nasledujúcom období bude poberať minimálny zákonný plat, čo je 5200 eur.
V najbližšom období sa chce primátor zamerať na všeobecne záväzné nariadenia, mestský rozpočet aj plynulý chod vianočných aktivít. Zároveň oznámil, že prednostom mestského úradu bude Michal Humenský. Avizoval, že má dvere otvorené pre všetkých poslancov a zastupiteľstvo nechce deliť na opozíciu a koalíciu.
Do poslaneckých lavíc v Poprade zasadne niekoľko nováčikov, medzi ktorými je aj primár z ústavu vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič. Svoje odborné skúsenosti zo zdravotníctva, sociálnej oblasti a akademického prostredia chce využiť v prospech obyvateľov. Jeho hlavným cieľom bude zastrešiť opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť pod jednu mestskú inštitúciu, aby mali ľudia komplexnú pomoc v situáciách, keď ju neraz potrebujú. Medzi novými poslancami sú aj Arne Kroták, Michal Pažitný, Ľubomír Slavkovský a Barbora Palovčiková. Nováčikom je aj viceprimátor Boris Bahno, ktorý medzi hlavné ciele na najbližšie roky zaradil prepájanie a spoluprácu všetkých mestských častí, zlepšenie dopravy a premenu Popradu z „prestupnej stanice“ na miesto, kde turisti zostanú dlhšie.
V zastupiteľstve budú aj ďalší poslanci, ktorí obhájili mandát a zatiaľ nereprezentujú žiaden klub. Patrí medzi nich Michal Baran, Marián Barila, Tatiana Husárová, Jozef Švagerko, doterajší primátor Anton Danko aj bývalý viceprimátor Štefan Pčola, ktorý vyjadril ochotu spolupracovať na projektoch, ktoré prinesú úžitok obyvateľom. Pripomenul, že mnohé ich doterajšie vízie počítali najmä s prostriedkami z eurofondov.
Poslanecký klub Popradu na prvom mieste očakáva podľa poslanca Igora Wzoša programovú spoluprácu s primátorom a zosúladenie priorít, aby sa mesto po rokoch stagnácie posunulo dopredu. Za najťažšiu a kľúčovú výzvu považuje zastavenie odlevu mladých ľudí prostredníctvom vzdelania, práce s pridanou hodnotou a bývania. „Mojím osobným cieľom v ďalšom období, a verím, že sa zhodneme naprieč celým spektrom, je vytvoriť v Poprade inovačný hub, ktorý bude súčasťou veľkého coworkingového centra, kde budú pôsobiť aj univerzity,“ uviedol Wzoš. Klub bude okrem neho zastupovať aj viceprimátor Božoň, Marcel Haščák, Dávid Skokan, Patrícia Bujňáková a František Majerský.
V najbližšom období sa chce primátor zamerať na všeobecne záväzné nariadenia, mestský rozpočet aj plynulý chod vianočných aktivít. Zároveň oznámil, že prednostom mestského úradu bude Michal Humenský. Avizoval, že má dvere otvorené pre všetkých poslancov a zastupiteľstvo nechce deliť na opozíciu a koalíciu.
Do poslaneckých lavíc v Poprade zasadne niekoľko nováčikov, medzi ktorými je aj primár z ústavu vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič. Svoje odborné skúsenosti zo zdravotníctva, sociálnej oblasti a akademického prostredia chce využiť v prospech obyvateľov. Jeho hlavným cieľom bude zastrešiť opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť pod jednu mestskú inštitúciu, aby mali ľudia komplexnú pomoc v situáciách, keď ju neraz potrebujú. Medzi novými poslancami sú aj Arne Kroták, Michal Pažitný, Ľubomír Slavkovský a Barbora Palovčiková. Nováčikom je aj viceprimátor Boris Bahno, ktorý medzi hlavné ciele na najbližšie roky zaradil prepájanie a spoluprácu všetkých mestských častí, zlepšenie dopravy a premenu Popradu z „prestupnej stanice“ na miesto, kde turisti zostanú dlhšie.
V zastupiteľstve budú aj ďalší poslanci, ktorí obhájili mandát a zatiaľ nereprezentujú žiaden klub. Patrí medzi nich Michal Baran, Marián Barila, Tatiana Husárová, Jozef Švagerko, doterajší primátor Anton Danko aj bývalý viceprimátor Štefan Pčola, ktorý vyjadril ochotu spolupracovať na projektoch, ktoré prinesú úžitok obyvateľom. Pripomenul, že mnohé ich doterajšie vízie počítali najmä s prostriedkami z eurofondov.
Poslanecký klub Popradu na prvom mieste očakáva podľa poslanca Igora Wzoša programovú spoluprácu s primátorom a zosúladenie priorít, aby sa mesto po rokoch stagnácie posunulo dopredu. Za najťažšiu a kľúčovú výzvu považuje zastavenie odlevu mladých ľudí prostredníctvom vzdelania, práce s pridanou hodnotou a bývania. „Mojím osobným cieľom v ďalšom období, a verím, že sa zhodneme naprieč celým spektrom, je vytvoriť v Poprade inovačný hub, ktorý bude súčasťou veľkého coworkingového centra, kde budú pôsobiť aj univerzity,“ uviedol Wzoš. Klub bude okrem neho zastupovať aj viceprimátor Božoň, Marcel Haščák, Dávid Skokan, Patrícia Bujňáková a František Majerský.