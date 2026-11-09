< sekcia Regióny
Nový primátor Prievidze B. Gigac avizuje audit mesta
Gigac nebude mať podľa svojich slov prvých sto dní čas na zoznamovanie sa.
Autor TASR
Prievidza 9. novembra (TASR) - Nový primátor Prievidze Branislav Gigac avizuje finančný, majetkový i personálny audit mesta a mestských organizácií. Prehodnotiť plánuje i investície mesta, rovnako deklaroval, že samospráva bude šetriť. Uviedol to v pondelok počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ).
Gigac nebude mať podľa svojich slov prvých sto dní čas na zoznamovanie sa. „My sme dopredu vedeli, čo chceme spraviť, keď sa ujmeme vedenia úradu a samosprávy. Pripravíme všetky dôležité podklady k tomu, aby mohol začiatkom budúceho roka prebehnúť personálny, finančný a majetkový audit,“ povedal.
Samospráva chce na audit využiť externú firmu. „Už tento týždeň si urobíme prieskum trhu, oslovíme firmy, ktoré sa tejto oblasti venujú. Tým, že budem mať len jednu zástupkyňu, ušetríme nemalé množstvo eur, ktoré vieme investovať do takejto dôležitej veci, akou je prebratie mesta po 16 rokoch,“ avizoval Gigac. Audit má podľa neho pomôcť nastaviť efektívnejšie procesy v meste. „Určite to nebudeme robiť vo vlastnej réžii, lebo sme infikovaní vlastným pôsobením a nedokázali by sme sa pozrieť neutrálne,“ podotkol.
Primátor zároveň deklaroval, že samospráva chce šetriť, oblasti podľa neho určí práve personálny audit. „Vidím už dnes duplicitu činností na úrade, nehovorím o prepúšťaní zamestnancov. Hovorím o zefektívnení činnosti, zmene organizačnej štruktúry,“ vysvetlil.
Nový primátor sa chce už v utorok (10. 11.) stretnúť so zamestnancami mesta. Chce totiž podľa svojich slov zistiť, ako hodnotia súčasný stav mesta, potenciál na rozvoj samosprávy i seba samých. „Okrem toho sa budeme musieť popasovať aj s rozpočtom, dali sme si čas do 20. novembra, kedy ho chceme predložiť orgánom mesta. Čaká nás aj prehodnocovanie investícií a projektov, ktoré nám zanechalo bývalé vedenie mesta, keďže nebudeme môcť všetko financovať z tých nafúknutých plánov,“ ozrejmil. Gigac okrem iného spomenul plány na vybudovanie vodného sveta, riešenie skôr vidí v spolupráci s mestom Bojnice na rekonštrukcii plážového kúpaliska.
K zmenám dôjde i na pozíciách konateľov mestských spoločností. „Konatelia spoločností so mnou nekomunikovali a sami odstúpili. Urobili tak dvaja - Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) a Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD), poverení riadením sú zamestnanci firiem, a to do 14. decembra. Plánujeme urobiť otvorené výberové konania na tieto pozície, či už to bude riaditeľ domu kultúry, konatelia SMMP a TSMPD, náčelník mestskej polície,“ priblížil. Bývalý konateľ SMMP Ján Martiček na rokovaní informoval, že funkcie sa vzdal uplynulý týždeň za prítomnosti bývalej primátorky i členov dozornej rady spoločnosti, urobil tak následne i písomne. Zastupovaním poveril jedného zo zamestnancov.
Bývalý hovorca verejného ochrancu práv a mestský poslanec po októbrových voľbách nahradil po 16 rokoch na primátorskom poste Katarínu Macháčkovú. Pôsobiť bude aj ako poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Gigac nebude mať podľa svojich slov prvých sto dní čas na zoznamovanie sa. „My sme dopredu vedeli, čo chceme spraviť, keď sa ujmeme vedenia úradu a samosprávy. Pripravíme všetky dôležité podklady k tomu, aby mohol začiatkom budúceho roka prebehnúť personálny, finančný a majetkový audit,“ povedal.
Samospráva chce na audit využiť externú firmu. „Už tento týždeň si urobíme prieskum trhu, oslovíme firmy, ktoré sa tejto oblasti venujú. Tým, že budem mať len jednu zástupkyňu, ušetríme nemalé množstvo eur, ktoré vieme investovať do takejto dôležitej veci, akou je prebratie mesta po 16 rokoch,“ avizoval Gigac. Audit má podľa neho pomôcť nastaviť efektívnejšie procesy v meste. „Určite to nebudeme robiť vo vlastnej réžii, lebo sme infikovaní vlastným pôsobením a nedokázali by sme sa pozrieť neutrálne,“ podotkol.
Primátor zároveň deklaroval, že samospráva chce šetriť, oblasti podľa neho určí práve personálny audit. „Vidím už dnes duplicitu činností na úrade, nehovorím o prepúšťaní zamestnancov. Hovorím o zefektívnení činnosti, zmene organizačnej štruktúry,“ vysvetlil.
Nový primátor sa chce už v utorok (10. 11.) stretnúť so zamestnancami mesta. Chce totiž podľa svojich slov zistiť, ako hodnotia súčasný stav mesta, potenciál na rozvoj samosprávy i seba samých. „Okrem toho sa budeme musieť popasovať aj s rozpočtom, dali sme si čas do 20. novembra, kedy ho chceme predložiť orgánom mesta. Čaká nás aj prehodnocovanie investícií a projektov, ktoré nám zanechalo bývalé vedenie mesta, keďže nebudeme môcť všetko financovať z tých nafúknutých plánov,“ ozrejmil. Gigac okrem iného spomenul plány na vybudovanie vodného sveta, riešenie skôr vidí v spolupráci s mestom Bojnice na rekonštrukcii plážového kúpaliska.
K zmenám dôjde i na pozíciách konateľov mestských spoločností. „Konatelia spoločností so mnou nekomunikovali a sami odstúpili. Urobili tak dvaja - Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) a Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD), poverení riadením sú zamestnanci firiem, a to do 14. decembra. Plánujeme urobiť otvorené výberové konania na tieto pozície, či už to bude riaditeľ domu kultúry, konatelia SMMP a TSMPD, náčelník mestskej polície,“ priblížil. Bývalý konateľ SMMP Ján Martiček na rokovaní informoval, že funkcie sa vzdal uplynulý týždeň za prítomnosti bývalej primátorky i členov dozornej rady spoločnosti, urobil tak následne i písomne. Zastupovaním poveril jedného zo zamestnancov.
Bývalý hovorca verejného ochrancu práv a mestský poslanec po októbrových voľbách nahradil po 16 rokoch na primátorskom poste Katarínu Macháčkovú. Pôsobiť bude aj ako poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).