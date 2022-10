Nový primátor Ružomberka Ľ. Kubáň hovorí, že ich čaká veľa práce

Ružomberok 31. októbra (TASR) - Volebný súboj o primátorskú stoličku v Ružomberku vyhral Ľubomír Kubáň, ktorý sa tak stal novou hlavou mesta. Druhého kandidáta v poradí Patrika Haba porazil s náskokom 2240 hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Kubáň pre TASR uviedol, že ich čaká veľa práce. Verí však, že prvé pozitívne zmeny sa dostavia v krátkom čase.



"Dostal som silný mandát, prešlo nám 14 poslancov, čo je väčšina do zastupiteľstva. Najbližšie dni chcem spojiť všetkých poslancov v jednu silnú koalíciu a spoločne posunúť Ružomberok vpred," povedal nový primátor mesta v reakcii na výsledok sobotňajších (29. 10.) komunálnych volieb.



Kubáň získal od svojich voličov 5199 hlasov (48,6 %). Za ním sa umiestnili Patrik Habo s 2959 hlasmi (27,66 %), Tomáš Klopta s 1729 hlasmi (16,16 %), Ján Bednárik so 716 hlasmi (6,69 %) a Petronela Ilavská s 94 hlasmi (0,87 %). Volebná účasť v Ružomberku dosiahla 47,96 %.