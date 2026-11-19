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Nový primátor Šale Róbert Čibrik sa ujal funkcie
Z celkového počtu 7545 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal Čibrik 5297 hlasov, čo predstavuje 70,20 percenta.
Autor TASR
Šaľa 19. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Šale Róbert Čibrik (Tím Kraj Nitra) sa vo štvrtok na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva ujal svojej funkcie. Vystriedal v nej Jozefa Belického, ktorý v komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý.
Z celkového počtu 7545 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal Čibrik 5297 hlasov, čo predstavuje 70,20 percenta. Zo 16.971 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Šali 7408 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 45,42 percenta.
Regionálna strana Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja získala vo voľbách 15 mandátov z 18-členného zastupiteľstva. Po jednom poslancovi získala strana SaS a koalícia Hlas-SD, SNS a Smer-SD, jeden poslanec je nezávislý. V mestskom zastupiteľstve bude 14 mužov a štyri ženy.
Nový primátor vo svojom príhovore zdôraznil potrebu transparentnosti a moderného prístupu pri riadení mesta. „Chcem byť primátorom všetkých Šaľanov, aj tých, ktorí volili inú cestu. Zároveň sa chcem poďakovať odchádzajúcemu primátorovi Jozefovi Belickému. Zamestnancov mestského úradu vyzývam k spolupráci, efektívnemu a proaktívnemu prístupu. Na oplátku im garantujem férový prístup,“ uviedol Čibrik.
Z celkového počtu 7545 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal Čibrik 5297 hlasov, čo predstavuje 70,20 percenta. Zo 16.971 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Šali 7408 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 45,42 percenta.
Regionálna strana Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja získala vo voľbách 15 mandátov z 18-členného zastupiteľstva. Po jednom poslancovi získala strana SaS a koalícia Hlas-SD, SNS a Smer-SD, jeden poslanec je nezávislý. V mestskom zastupiteľstve bude 14 mužov a štyri ženy.
Nový primátor vo svojom príhovore zdôraznil potrebu transparentnosti a moderného prístupu pri riadení mesta. „Chcem byť primátorom všetkých Šaľanov, aj tých, ktorí volili inú cestu. Zároveň sa chcem poďakovať odchádzajúcemu primátorovi Jozefovi Belickému. Zamestnancov mestského úradu vyzývam k spolupráci, efektívnemu a proaktívnemu prístupu. Na oplátku im garantujem férový prístup,“ uviedol Čibrik.