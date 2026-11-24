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Nový primátor Senice Roman Krištofík a mestskí poslanci zložili sľub
Schválili tiež zriadenie mestských komisií a určenie počtu ich členov.
Autor TASR
Senica 24. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Senice Roman Krištofík a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) zložili v pondelok (23. 11.) na ustanovujúcom zasadnutí sľub. Krištofík sa poďakoval doterajšiemu primátorovi Martinovi Džačovskému a všetkým, ktorí v uplynulých rokoch pracovali pre Senicu. V súvislosti so svojou funkciou hovoril o otvorenej radnici pre všetkých.
Po tom, ako Džačovský osobne odovzdal insígnie novému primátorovi, Krištofík zdôraznil, že chce byť primátorom všetkých, bez ohľadu na to, koho volili. „Je pre mňa veľkou cťou prevziať zodpovednosť za mesto, ktoré je naším domovom. Ako primátor sa dnes prihováram každému z vás, bez ohľadu na to, koho ste vo voľbách podporili,“ ozrejmil.
Chce, aby bola radnica bližšie k ľuďom. „Chcem, aby ste na úrad mohli prísť aj s obyčajnou otázkou, aby ste vedeli, na koho sa obrátiť, a dostali odpoveď, ktorej rozumiete. Keď upozorníte na problém, mali by ste vedieť, čo sa s vaším podnetom deje. A pri dôležitých rozhodnutiach chcem s vami hovoriť včas, kým ešte môžete ovplyvniť výsledok,“ doplnil.
Poslanecké mandáty získali Peter Hutta, Marek Štítny, Ľubomír Miča, Lenka Včelková, Roman Sova, Jarmila Barcaj Drinková, Ľubomír Štvrtecký, Ľubica Krištofová, Dušan Podmajerský, Martin Lidaj, Filip Lackovič, Tomáš Motus, Petra Morávková, Martin Čonka, Ľubica Vyletelová, Marta Štítna, Branislav Grimm a Emília Chodúrová. Romana Krištofíka nahradí Róbert Mozolič.
Na zasadnutí MsZ sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý vyzdvihol dôležitosť demokracie. MsZ zároveň schválilo návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi. Základný plat súčasného primátora bude vo výške 4553 eur s účinnosťou od pondelka. Zriadenie mestských výborov v jednotlivých častiach mesta ako poradných a iniciatívnych orgánov mestského zastupiteľstva a primátora mesta presunuli na nasledujúce zasadnutie.
Schválili tiež zriadenie mestských komisií a určenie počtu ich členov. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude mať osem členov. Počet členov komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov, primátora a hlavného kontrolóra sa zníži zo šiestich na päť. Zvolili aj predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií.
Po tom, ako Džačovský osobne odovzdal insígnie novému primátorovi, Krištofík zdôraznil, že chce byť primátorom všetkých, bez ohľadu na to, koho volili. „Je pre mňa veľkou cťou prevziať zodpovednosť za mesto, ktoré je naším domovom. Ako primátor sa dnes prihováram každému z vás, bez ohľadu na to, koho ste vo voľbách podporili,“ ozrejmil.
Chce, aby bola radnica bližšie k ľuďom. „Chcem, aby ste na úrad mohli prísť aj s obyčajnou otázkou, aby ste vedeli, na koho sa obrátiť, a dostali odpoveď, ktorej rozumiete. Keď upozorníte na problém, mali by ste vedieť, čo sa s vaším podnetom deje. A pri dôležitých rozhodnutiach chcem s vami hovoriť včas, kým ešte môžete ovplyvniť výsledok,“ doplnil.
Poslanecké mandáty získali Peter Hutta, Marek Štítny, Ľubomír Miča, Lenka Včelková, Roman Sova, Jarmila Barcaj Drinková, Ľubomír Štvrtecký, Ľubica Krištofová, Dušan Podmajerský, Martin Lidaj, Filip Lackovič, Tomáš Motus, Petra Morávková, Martin Čonka, Ľubica Vyletelová, Marta Štítna, Branislav Grimm a Emília Chodúrová. Romana Krištofíka nahradí Róbert Mozolič.
Na zasadnutí MsZ sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý vyzdvihol dôležitosť demokracie. MsZ zároveň schválilo návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi. Základný plat súčasného primátora bude vo výške 4553 eur s účinnosťou od pondelka. Zriadenie mestských výborov v jednotlivých častiach mesta ako poradných a iniciatívnych orgánov mestského zastupiteľstva a primátora mesta presunuli na nasledujúce zasadnutie.
Schválili tiež zriadenie mestských komisií a určenie počtu ich členov. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude mať osem členov. Počet členov komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov, primátora a hlavného kontrolóra sa zníži zo šiestich na päť. Zvolili aj predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií.