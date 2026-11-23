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Nový primátor Svidníka J. Vook a mestskí poslanci zložili sľub
Vook sa poďakoval predchádzajúcim primátorom, poslancom a zamestnancom mesta za prácu pre Svidník.
Autor TASR
Svidník 23. novembra (TASR) - Nový primátor Svidníka Ján Vook a 12 mestskí poslanci zložili v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva slávnostný sľub. Poslanec Vladimír Žak sa na zasadnutí nezúčastnil, sľub zloží dodatočne. Vook vo funkcii vystriedal Marcelu Ivančovú, ktorá vo voľbách získala poslanecký mandát. V príhovore oznámil, že sa rozhodol poveriť svojím zastupovaním poslanca Pavla Olejára.
Vook sa poďakoval predchádzajúcim primátorom, poslancom a zamestnancom mesta za prácu pre Svidník. Novozvolených poslancov požiadal o spoluprácu. „Pred nami sú štyri roky spoločnej práce, počas ktorých budeme prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce budúcnosť nášho mesta. Je prirodzené, že na niektoré otázky môžeme mať rozdielne názory či pohľady, no všetkých by nás mala spájať spoločná zodpovednosť za Svidník,“ povedal Vook.
Primátor, ktorý začal svoje štvrté volebné obdobie ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja, povedal, že sa bude usilovať aj o úzku spoluprácu s poslancami a vedením kraja. O potrebách Svidníka chce hovoriť aj s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, členmi vlády a ďalšími predstaviteľmi štátu. Na spoluprácu vyzval aj miestnych podnikateľov, občianske združenia, športové kluby, kultúrne organizácie a cirkvi.
„Chcem, aby ľudia nachádzali dôvody zostať práve tu, aby mladí ľudia mohli vo Svidníku pracovať, založiť si rodinu, uplatniť svoje schopnosti a aby tí, ktorí odišli, mali dôvod uvažovať aj o návrate,“ uviedol Vook.
V 13-člennom mestskom zastupiteľstve získali desať mandátov nezávislí kandidáti. Vo voľbách uspeli Kamil Beňko, Renáta Diničová, Jarmila Gmitterová, Michal Iľkanin, Vladimír Kaliňák, Pavel Olejár, Ivana Loziňaková Saganová, Slavomír Sakalik, Ondrej Tyč a Vladimír Žak. Za Hlas-SD získala mandát Ivančová, za SNS Ján Holodňák a za Smer-SD Radovan Olejár.
Vook ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra 1962 hlasov, čo predstavuje 49,65 percenta. Ivančovú, ktorá kandidovala za Hlas-SD, podporilo 1551 voličov (39,25 percenta). O post primátora sa uchádzali štyria kandidáti.
Vook sa poďakoval predchádzajúcim primátorom, poslancom a zamestnancom mesta za prácu pre Svidník. Novozvolených poslancov požiadal o spoluprácu. „Pred nami sú štyri roky spoločnej práce, počas ktorých budeme prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce budúcnosť nášho mesta. Je prirodzené, že na niektoré otázky môžeme mať rozdielne názory či pohľady, no všetkých by nás mala spájať spoločná zodpovednosť za Svidník,“ povedal Vook.
Primátor, ktorý začal svoje štvrté volebné obdobie ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja, povedal, že sa bude usilovať aj o úzku spoluprácu s poslancami a vedením kraja. O potrebách Svidníka chce hovoriť aj s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, členmi vlády a ďalšími predstaviteľmi štátu. Na spoluprácu vyzval aj miestnych podnikateľov, občianske združenia, športové kluby, kultúrne organizácie a cirkvi.
„Chcem, aby ľudia nachádzali dôvody zostať práve tu, aby mladí ľudia mohli vo Svidníku pracovať, založiť si rodinu, uplatniť svoje schopnosti a aby tí, ktorí odišli, mali dôvod uvažovať aj o návrate,“ uviedol Vook.
V 13-člennom mestskom zastupiteľstve získali desať mandátov nezávislí kandidáti. Vo voľbách uspeli Kamil Beňko, Renáta Diničová, Jarmila Gmitterová, Michal Iľkanin, Vladimír Kaliňák, Pavel Olejár, Ivana Loziňaková Saganová, Slavomír Sakalik, Ondrej Tyč a Vladimír Žak. Za Hlas-SD získala mandát Ivančová, za SNS Ján Holodňák a za Smer-SD Radovan Olejár.
Vook ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra 1962 hlasov, čo predstavuje 49,65 percenta. Ivančovú, ktorá kandidovala za Hlas-SD, podporilo 1551 voličov (39,25 percenta). O post primátora sa uchádzali štyria kandidáti.