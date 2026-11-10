< sekcia Regióny
VIDEO: Nový primátor Svitu stavia rozvoj mesta na štyroch pilieroch
Zentko získal v októbrových voľbách viac ako 33 - percentnú podporu voličov pri takmer polovičnej volebnej účasti.
Autor TASR
Svit 10. novembra (TASR) - Nový primátor podtatranského Svitu Vladimír Zentko chce počas štvorročného funkčného obdobia postaviť rozvoj mesta na štyroch hlavných pilieroch. Dôležitá je podľa neho modernizácia samosprávy, hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, ekologické opatrenia a rozvoj cestovného ruchu. Potvrdil to v rozhovore pre TASR s tým, že výsledok volieb vníma ako záväzok a chce byť primátorom pre všetkých - aj tých, ktorí ho nevolili.
Zentko získal v októbrových voľbách viac ako 33 - percentnú podporu voličov pri takmer polovičnej volebnej účasti. Porazil tak dosluhujúcu primátorku Dášu Vojsovičovú o 72 hlasov. Medzi jeho kľúčové priority v oblasti projektovej prípravy a realizácie patrí riešenie budúcnosti momentálne zatvorenej mestskej plavárne. Oživiť chce tiež objekt železničnej stanice a zameria sa na prípravu výstavby novej multifunkčnej športovej haly.
V rámci riadenia mesta kladie dôraz na otvorenosť a lepšie odovzdávanie informácií. „Chcel by som vylepšiť komunikáciu, aby aj poslanecký zbor a obyvatelia mali prístup k transparentným informáciám. Máme výnimočnú históriu, priemyselné dedičstvo, výbornú polohu pod Tatrami a predovšetkým schopných ľudí,“ podotkol. Svit však podľa neho potrebuje jasnú víziu a zodpovedné vedenie, aby dokázal naplniť svoj potenciál. Za dôležité považuje aj rozvoj služieb, podporu bývania a vytváranie podmienok pre aktívny komunitný život.
Pri rozvoji turizmu plánuje nadviazať na mladú, no významnú históriu mesta a jeho priemyselné dedičstvo z čias Baťovcov. Taktiež chce intenzívne spolupracovať s okolitými samosprávami a starostami susediacich obcí, pričom vníma nový primátorský zbor v podtatranskom regióne ako príležitosť na spájanie síl. Svoj prístup k mestskému zastupiteľstvu stavia na osobnom poznaní a konštruktívnom dialógu. „Zastupiteľstvo je zložené z ľudí, ktorí bývajú vo Svite, navzájom sa poznáme, máme za sebou už nejakú spoluprácu, takže predpokladám, že komunikáciou dosiahneme zhodu,“ dodal Zentko, ktorý už raz pôsobil v poslaneckom zbore, konkrétne od roku 2018 do roku 2022.
V 12-člennom mestskom parlamente bude v novom funkčnom období sedem nezávislých poslancov. Sú nimi Juraj Peťko, Dominika Drobná, Milan Jambor, Ivana Švagrovská, Róbert Valčák, Eduard Cetl a Eva Žoldáková. S podporou strán Demokrati, KDH a SaS sa do zastupiteľstva dostali Ján Zima, Ivan Drobný a Eva Kačmarčíková, za Smer-SD Eduard Bobrík a za Progresívne Slovensko Miroslav Hollý.
Zentko získal v októbrových voľbách viac ako 33 - percentnú podporu voličov pri takmer polovičnej volebnej účasti. Porazil tak dosluhujúcu primátorku Dášu Vojsovičovú o 72 hlasov. Medzi jeho kľúčové priority v oblasti projektovej prípravy a realizácie patrí riešenie budúcnosti momentálne zatvorenej mestskej plavárne. Oživiť chce tiež objekt železničnej stanice a zameria sa na prípravu výstavby novej multifunkčnej športovej haly.
V rámci riadenia mesta kladie dôraz na otvorenosť a lepšie odovzdávanie informácií. „Chcel by som vylepšiť komunikáciu, aby aj poslanecký zbor a obyvatelia mali prístup k transparentným informáciám. Máme výnimočnú históriu, priemyselné dedičstvo, výbornú polohu pod Tatrami a predovšetkým schopných ľudí,“ podotkol. Svit však podľa neho potrebuje jasnú víziu a zodpovedné vedenie, aby dokázal naplniť svoj potenciál. Za dôležité považuje aj rozvoj služieb, podporu bývania a vytváranie podmienok pre aktívny komunitný život.
Pri rozvoji turizmu plánuje nadviazať na mladú, no významnú históriu mesta a jeho priemyselné dedičstvo z čias Baťovcov. Taktiež chce intenzívne spolupracovať s okolitými samosprávami a starostami susediacich obcí, pričom vníma nový primátorský zbor v podtatranskom regióne ako príležitosť na spájanie síl. Svoj prístup k mestskému zastupiteľstvu stavia na osobnom poznaní a konštruktívnom dialógu. „Zastupiteľstvo je zložené z ľudí, ktorí bývajú vo Svite, navzájom sa poznáme, máme za sebou už nejakú spoluprácu, takže predpokladám, že komunikáciou dosiahneme zhodu,“ dodal Zentko, ktorý už raz pôsobil v poslaneckom zbore, konkrétne od roku 2018 do roku 2022.
V 12-člennom mestskom parlamente bude v novom funkčnom období sedem nezávislých poslancov. Sú nimi Juraj Peťko, Dominika Drobná, Milan Jambor, Ivana Švagrovská, Róbert Valčák, Eduard Cetl a Eva Žoldáková. S podporou strán Demokrati, KDH a SaS sa do zastupiteľstva dostali Ján Zima, Ivan Drobný a Eva Kačmarčíková, za Smer-SD Eduard Bobrík a za Progresívne Slovensko Miroslav Hollý.