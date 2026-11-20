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Nový primátor Turzovky Radoslav Hruška sa ujal funkcie
V októbrových voľbách získal Hruška 2011 hlasov, čo v konkurencii ďalších dvoch kandidátov predstavovalo viac ako 72 percent hlasov.
Autor TASR
Turzovka 20. novembra (TASR) - Mesto Turzovka v okrese Čadca má po dvanástich rokoch nového primátora. Radoslav Hruška (nezávislý) zložil vo štvrtok (19. 11.) na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) slávnostný sľub a spolu s ním aj 11 novozvolených mestských poslancov.
Do MsZ bolo zvolených päť nezávislých kandidátov Silvia Gajdičiarová, Jozef Gančár, Ladislav Hejčík, Vladimír Stuchlik a Roland Šmahajčík. Koalíciu Hlas-SD, SNS v ňom zastupujú Viera Belková, Ľubomír Golis a Jana Majtanová. Poslancami za KDH sú Martin Mravec a Tomáš Hadraba a koalíciu Demokrati, PS, SaS zastupuje Kamil Kobolka.
Súčasťou pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ bolo aj schválenie platu primátora. Mestskí poslanci jednohlasne rozhodli, že nový primátor Turzovky bude poberať základný plat vo výške 4212 eur. Plat je vypočítaný ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2025 (1620 eur) a príslušného koeficientu pre mesto s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 (2,60).
V októbrových voľbách získal Hruška 2011 hlasov, čo v konkurencii ďalších dvoch kandidátov predstavovalo viac ako 72 percent hlasov. Doterajšieho primátora Ľubomíra Golisa (Hlas-SD, SNS) podporilo 663 voličov. Volebná účasť v Turzovke dosiahla 49,29 percenta.
Do MsZ bolo zvolených päť nezávislých kandidátov Silvia Gajdičiarová, Jozef Gančár, Ladislav Hejčík, Vladimír Stuchlik a Roland Šmahajčík. Koalíciu Hlas-SD, SNS v ňom zastupujú Viera Belková, Ľubomír Golis a Jana Majtanová. Poslancami za KDH sú Martin Mravec a Tomáš Hadraba a koalíciu Demokrati, PS, SaS zastupuje Kamil Kobolka.
Súčasťou pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ bolo aj schválenie platu primátora. Mestskí poslanci jednohlasne rozhodli, že nový primátor Turzovky bude poberať základný plat vo výške 4212 eur. Plat je vypočítaný ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2025 (1620 eur) a príslušného koeficientu pre mesto s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 (2,60).
V októbrových voľbách získal Hruška 2011 hlasov, čo v konkurencii ďalších dvoch kandidátov predstavovalo viac ako 72 percent hlasov. Doterajšieho primátora Ľubomíra Golisa (Hlas-SD, SNS) podporilo 663 voličov. Volebná účasť v Turzovke dosiahla 49,29 percenta.