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Nový primátor Tvrdošína Dušan Šoltés a mestskí poslanci zložili sľub
MsZ v Tvrdošíne má aj v ďalšom volebnom období 13 poslancov.
Autor TASR
Tvrdošín 24. novembra (TASR) - Nový primátor Tvrdošína Dušan Šoltés (KDH) a mestskí poslanci zložili počas pondelkového (23. 11.) ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) slávnostný sľub. Šoltés vystriedal po vyše 40 rokoch na čele samosprávy Ivana Šaška, ktorý mesto viedol od roku 1985.
MsZ v Tvrdošíne má aj v ďalšom volebnom období 13 poslancov. Tvrdošínčania si do zastupiteľstva zvolili osem nezávislých poslancov, troch nominantov SNS a dvoch nominantov KDH. Medzi zvolenými nezávislými poslancami sú Ján Gonda, Martin Púčať, Tomáš Pajunk, Peter Šaško, Jakub Betuštiak, Peter Čelko, Marta Skurčáková a Rastislav Medvecký. Za SNS kandidovali Erika Čajková, Stanislav Fukas a Erik Gandi. Poslanci Jozef Korený a Martin Tomaga kandidovali za KDH.
Šoltés získal v jesenných voľbách 1824 hlasov, čo predstavuje 48,69 percenta. Na druhom mieste medzi kandidátmi o primátorské kreslo skončil dlhoročný primátor mesta Ivan Šaško (nezávislý) s 1136 hlasmi. Tretie miesto obsadil Erik Gandi (SNS, Hlas-SD, Smer-SD) so 716 hlasmi a na poslednom mieste sa umiestnil Roman Mojš (NOVA) so 70 hlasmi. Volebná účasť v Tvrdošíne dosiahla 54,82 percenta.
MsZ v Tvrdošíne má aj v ďalšom volebnom období 13 poslancov. Tvrdošínčania si do zastupiteľstva zvolili osem nezávislých poslancov, troch nominantov SNS a dvoch nominantov KDH. Medzi zvolenými nezávislými poslancami sú Ján Gonda, Martin Púčať, Tomáš Pajunk, Peter Šaško, Jakub Betuštiak, Peter Čelko, Marta Skurčáková a Rastislav Medvecký. Za SNS kandidovali Erika Čajková, Stanislav Fukas a Erik Gandi. Poslanci Jozef Korený a Martin Tomaga kandidovali za KDH.
Šoltés získal v jesenných voľbách 1824 hlasov, čo predstavuje 48,69 percenta. Na druhom mieste medzi kandidátmi o primátorské kreslo skončil dlhoročný primátor mesta Ivan Šaško (nezávislý) s 1136 hlasmi. Tretie miesto obsadil Erik Gandi (SNS, Hlas-SD, Smer-SD) so 716 hlasmi a na poslednom mieste sa umiestnil Roman Mojš (NOVA) so 70 hlasmi. Volebná účasť v Tvrdošíne dosiahla 54,82 percenta.