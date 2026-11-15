< sekcia Regióny
Nový primátor v Bardejove chce najprv riešiť rozpočet
Pri rozvoji mesta očakáva prínos aj od spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom.
Autor TASR
Bardejov 15. novembra (TASR) - Prijatie rozpočtu do konca roka, zmeny v odpadovom hospodárstve a stabilizácia mestského úradu patria medzi prvé priority novozvoleného primátora Bardejova Miloslava Olejára. Do konca roka sa chce venovať aj personálnemu obsadeniu svojich najbližších spolupracovníkov. Ako uviedol pre TASR, medzi jeho dlhodobejšie zámery patrí divadlo, respektíve kultúrny dom.
Do konca roka sa chce Olejár sústrediť predovšetkým na operatívne úlohy. Koncepčným záležitostiam s dlhodobým dosahom sa plánuje začať venovať v januári a vo februári. Pri rozvoji mesta očakáva prínos aj od spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom.
Za prednosť Bardejova považuje jeho historické dedičstvo, na ktorom chce stavať. Ako nevýhodu vníma dopravné napojenie mesta a chýbajúcu diaľnicu. Tento hendikep chce kompenzovať aktivitou mesta a príležitosťami pre investorov.
Jedným zo zámerov, s ktorými išiel do volebnej kampane, je divadlo, respektíve kultúrny dom. Pripomenul, že mesto v minulosti kultúrny dom malo, ale prišlo oň v súvislosti s transformáciami po revolúcii. „Toto je niečo, čo by som chcel určite začať. Neviem, či sa mi to podarí ešte v tomto volebnom období, ktoré má štyri roky, ale verím, že to naštartujeme a v nejakom dohľadnom čase sa nám to podarí,“ uviedol Olejár.
Pri fungovaní mestského úradu sa chce oprieť predovšetkým o tých súčasných zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní. „Nejdeme tam vymieňať celý úrad. Veľa z tých ľudí, ktorí sú tam, podľa mňa vedia, čo robia,“ povedal. Zdôraznil význam skúseností zo samosprávy a pripustil, že takýchto odborníkov je ťažké nájsť. Chýbajúcich ľudí chce postupne doplniť.
Olejár, ktorý doteraz pôsobil ako architekt, vidí priestor na využitie svojich skúseností najmä v územnom plánovaní a vo výstavbe. Presvedčenie, že mesto sa dá v týchto oblastiach spravovať lepšie, bolo podľa neho aj jedným z dôvodov jeho kandidatúry.
Nadviazať chce na získavanie externých zdrojov, v ktorom sa podľa jeho slov Bardejovu darilo. Eurofondy a ďalšie grantové schémy by chcel využívať minimálne v doterajšom objeme, pričom verí aj v jeho zvýšenie. Zachovať plánuje tiež tradičné podujatia. Osobitne vyzdvihol jarmok, ktorý podľa neho priťahuje návštevníkov z Bardejovského okresu aj z iných miest.
Olejár uspel v októbrových komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát so ziskom 6316 hlasov (54,32 percenta). Na čele Bardejova vystrieda Borisa Hanuščaka (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka, Úsvit), ktorý mesto viedol takmer 28 rokov. Doterajšieho primátora podporilo 4750 voličov (40,85 percenta). Volebná účasť v meste dosiahla 47,47 percenta.
Do konca roka sa chce Olejár sústrediť predovšetkým na operatívne úlohy. Koncepčným záležitostiam s dlhodobým dosahom sa plánuje začať venovať v januári a vo februári. Pri rozvoji mesta očakáva prínos aj od spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom.
Za prednosť Bardejova považuje jeho historické dedičstvo, na ktorom chce stavať. Ako nevýhodu vníma dopravné napojenie mesta a chýbajúcu diaľnicu. Tento hendikep chce kompenzovať aktivitou mesta a príležitosťami pre investorov.
Jedným zo zámerov, s ktorými išiel do volebnej kampane, je divadlo, respektíve kultúrny dom. Pripomenul, že mesto v minulosti kultúrny dom malo, ale prišlo oň v súvislosti s transformáciami po revolúcii. „Toto je niečo, čo by som chcel určite začať. Neviem, či sa mi to podarí ešte v tomto volebnom období, ktoré má štyri roky, ale verím, že to naštartujeme a v nejakom dohľadnom čase sa nám to podarí,“ uviedol Olejár.
Pri fungovaní mestského úradu sa chce oprieť predovšetkým o tých súčasných zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní. „Nejdeme tam vymieňať celý úrad. Veľa z tých ľudí, ktorí sú tam, podľa mňa vedia, čo robia,“ povedal. Zdôraznil význam skúseností zo samosprávy a pripustil, že takýchto odborníkov je ťažké nájsť. Chýbajúcich ľudí chce postupne doplniť.
Olejár, ktorý doteraz pôsobil ako architekt, vidí priestor na využitie svojich skúseností najmä v územnom plánovaní a vo výstavbe. Presvedčenie, že mesto sa dá v týchto oblastiach spravovať lepšie, bolo podľa neho aj jedným z dôvodov jeho kandidatúry.
Nadviazať chce na získavanie externých zdrojov, v ktorom sa podľa jeho slov Bardejovu darilo. Eurofondy a ďalšie grantové schémy by chcel využívať minimálne v doterajšom objeme, pričom verí aj v jeho zvýšenie. Zachovať plánuje tiež tradičné podujatia. Osobitne vyzdvihol jarmok, ktorý podľa neho priťahuje návštevníkov z Bardejovského okresu aj z iných miest.
Olejár uspel v októbrových komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát so ziskom 6316 hlasov (54,32 percenta). Na čele Bardejova vystrieda Borisa Hanuščaka (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka, Úsvit), ktorý mesto viedol takmer 28 rokov. Doterajšieho primátora podporilo 4750 voličov (40,85 percenta). Volebná účasť v meste dosiahla 47,47 percenta.