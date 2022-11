Nový primátor v Hnúšti chce prioritne riešiť energetickú krízu

Hnúšťa 4. novembra (TASR) – Novozvolený primátor mesta Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota Martin Pliešovský, ktorý na čele mesta vystrieda doterajšieho primátora Romana Lebedu, sa chce hneď v úvode svojho funkčného obdobia zamerať na riešenie aktuálnej energetickej krízy. Uviedol to pre TASR v reakcii na výsledok sobotných (29. 10.) komunálnych volieb.



Pre Pliešovského je prioritou pripraviť pre mestské podniky a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plán na zvládnutie energetickej krízy. Problematiku zdražovania energií chce riešiť aj s najväčšími zamestnávateľmi v Hnúšti.



"Ďalej je potrebné zastabilizovať a systematizovať činnosť Technických služieb mesta Hnúšťa, zároveň riešiť zvoz, likvidáciu a uloženie odpadu v tretej na to určenej kazete. A, samozrejme, zostaviť rozpočet, ktorý by sa čo najviac približoval reálnym možnostiam," uviedol Pliešovský. Ako dodal, mesto chce v najbližších rokoch zapojiť aj do čerpania dotácií z eurofondov.



Pliešovský je dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Hnúšti. V minulosti už na pozíciu primátora neúspešne kandidoval, dve volebné obdobia zastával funkciu viceprimátora. Ako vysvetlil, myšlienka o potrebe zmeny na primátorskom poste vznikla medzi poslancami mestského zastupiteľstva.



"Zhodli sa v názore, že je nutné postaviť jedného kandidáta, ktorý by mal potenciál získať podporu voličov. Po anketovom prieskume v uliciach Hnúšte do úvahy začalo prichádzať práve moje meno. Rozhodol som sa túto výzvu prijať. Voličskú dôveru vnímam ako veľkú zodpovednosť a záväzok," skonštatoval Pliešovský.



Pliešovský získal v komunálnych voľbách 62,50 percenta hlasov, na primátora kandidoval za stranu SNS. Vo voľbách porazil doterajšieho primátora Lebedu (nezávislý), ktorého volilo 35,20 percenta voličov, a ďalšieho protikandidáta Petra Fačku (nezávislý), ktorý získal 2,28 percenta hlasov. Volebná účasť v meste dosiahla 43,78 percenta.