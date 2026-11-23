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Nový primátor Veľkého Krtíša M. Balko a poslanci zložili sľub
Nový primátor pre TASR uviedol, že jeho prvé kroky budú smerovať k príprave rozpočtu mesta na rok 2027, ktorý zohľadní aj podmienky mechanizmu dlhovej brzdy.
Autor TASR
Veľký Krtíš 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Veľkého Krtíša Marián Balko (nezávislý) a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) zložili v pondelok sľub. Balko na poste po rokoch vystrieda Dalibora Surkoša (nezávislý), ktorý sa o funkciu primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal. Pre nasledujúce volebné obdobie v rokoch 2026 až 2030 však bude pôsobiť ako zástupca primátora.
V novozvolenom 15-člennom MsZ vo Veľkom Krtíši je šesť nezávislých poslancov. Okrem Surkoša sú to Martin Penksa, Dávid Kušický, Martina Rimóciová, Peter Plavec a Peter Rék. Milota Vršková, Jaromír Žaloudek, Martin Komada, Augustín Janíček, Radomír Wágner a Michal Komada zastupujú SaS. Smer-SD a Hlas-SD zastupujú Adriena Cuperová, Klaudia Vajová a Jozef Cuper.
Nový primátor pre TASR uviedol, že jeho prvé kroky budú smerovať k príprave rozpočtu mesta na rok 2027, ktorý zohľadní aj podmienky mechanizmu dlhovej brzdy. Vo svojej ďalšej práci chce nadviazať na čerpanie eurofondov z minulých rokov. „Budem robiť kroky k stabilnému hospodáreniu aj v ťažkých časoch, ktoré Slovensko čakajú,“ objasnil. Dodal, že pracuje aj na posilnení pôsobenia Veľkého Krtíša v Únii miest Slovenska.
„O štyri roky chcem ukázať, že mesto zvládlo aj zložité roky a využilo nové príležitosti rozvoja,“ vyhlásil 46-ročný doterajší prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu. Zdôraznil, že štyri roky na tomto poste mu dali základy a možnosť orientovať sa v komunálnej politike. „Chcem stavať na vybudovaných vzťahoch s mládežou v meste, seniormi, ale aj mojimi rovesníkmi,“ uviedol.
MsZ v pondelok zriadilo osem odborných komisií a určilo aj poslancov, ktorí môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva.
V novozvolenom 15-člennom MsZ vo Veľkom Krtíši je šesť nezávislých poslancov. Okrem Surkoša sú to Martin Penksa, Dávid Kušický, Martina Rimóciová, Peter Plavec a Peter Rék. Milota Vršková, Jaromír Žaloudek, Martin Komada, Augustín Janíček, Radomír Wágner a Michal Komada zastupujú SaS. Smer-SD a Hlas-SD zastupujú Adriena Cuperová, Klaudia Vajová a Jozef Cuper.
Nový primátor pre TASR uviedol, že jeho prvé kroky budú smerovať k príprave rozpočtu mesta na rok 2027, ktorý zohľadní aj podmienky mechanizmu dlhovej brzdy. Vo svojej ďalšej práci chce nadviazať na čerpanie eurofondov z minulých rokov. „Budem robiť kroky k stabilnému hospodáreniu aj v ťažkých časoch, ktoré Slovensko čakajú,“ objasnil. Dodal, že pracuje aj na posilnení pôsobenia Veľkého Krtíša v Únii miest Slovenska.
„O štyri roky chcem ukázať, že mesto zvládlo aj zložité roky a využilo nové príležitosti rozvoja,“ vyhlásil 46-ročný doterajší prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu. Zdôraznil, že štyri roky na tomto poste mu dali základy a možnosť orientovať sa v komunálnej politike. „Chcem stavať na vybudovaných vzťahoch s mládežou v meste, seniormi, ale aj mojimi rovesníkmi,“ uviedol.
MsZ v pondelok zriadilo osem odborných komisií a určilo aj poslancov, ktorí môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva.