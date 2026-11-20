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Nový primátor Zlatých Moraviec Marián Kéry sa ujal funkcie
V komunálnych voľbách 24. októbra hlasovalo v Zlatých Moravciach v 11 volebných okrskoch 9845 oprávnených voličov.
Autor TASR
Zlaté Moravce 20. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Zlatých Moraviec Marián Kéry (Smer-SD) sa v piatok na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva ujal svojej funkcie. Vystriedal v nej Dušana Husára, ktorý nekandidoval.
V komunálnych voľbách 24. októbra hlasovalo v Zlatých Moravciach v 11 volebných okrskoch 9845 oprávnených voličov. Z tohto počtu bolo odovzdaných 4493 platných hlasov vo voľbách do mestského zastupiteľstva a 4591 hlasov pri voľbe primátora mesta. Volebná účasť dosiahla 47,61 percenta.
Kéry, ktorý kandidoval za zoskupenie strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Sme Rodina, získal 1675 hlasov, čo predstavuje 36,48 percenta. V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude 13 nezávislých poslancov, dvaja zástupcovia zoskupenia strán Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, jeden poslanec za Tím Kraj Nitra a jeden za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Sme rodina. Do poslaneckých lavíc zasadne šesť žien a 11 mužov.
„Dnešný deň je pre mňa veľmi slávnostný a zaväzujúci. Ponúkam všetky moje skúsenosti na to, aby sa Zlaté Moravce vydali správnym smerom. Ďakujem občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách a sľubujem, že od tejto chvíle som primátorom všetkých občanov, bez ohľadu na to, či mi odovzdali alebo neodovzdali hlas,“ skonštatoval vo svojom príhovore Kéry.
V komunálnych voľbách 24. októbra hlasovalo v Zlatých Moravciach v 11 volebných okrskoch 9845 oprávnených voličov. Z tohto počtu bolo odovzdaných 4493 platných hlasov vo voľbách do mestského zastupiteľstva a 4591 hlasov pri voľbe primátora mesta. Volebná účasť dosiahla 47,61 percenta.
Kéry, ktorý kandidoval za zoskupenie strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Sme Rodina, získal 1675 hlasov, čo predstavuje 36,48 percenta. V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude 13 nezávislých poslancov, dvaja zástupcovia zoskupenia strán Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, jeden poslanec za Tím Kraj Nitra a jeden za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Sme rodina. Do poslaneckých lavíc zasadne šesť žien a 11 mužov.
„Dnešný deň je pre mňa veľmi slávnostný a zaväzujúci. Ponúkam všetky moje skúsenosti na to, aby sa Zlaté Moravce vydali správnym smerom. Ďakujem občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách a sľubujem, že od tejto chvíle som primátorom všetkých občanov, bez ohľadu na to, či mi odovzdali alebo neodovzdali hlas,“ skonštatoval vo svojom príhovore Kéry.