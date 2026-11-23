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Nový primátor Zvolena J. Beljak sa ujal funkcie, poslanci zložili sľub
Na primátorskom kresle v pondelok Ján Beljak po štyroch rokoch vystriedal Vladimíra Maňku, ktorý sa o post primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal.
Autor TASR
Zvolen 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Zvolena Ján Beljak a poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) zložili v pondelok v priestoroch mestského úradu sľub. Beljaka za primátora volilo 6256 ľudí, čo predstavuje 52,55 percenta.
Najväčšie zastúpenie v 25-člennom MsZ má koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati. Do lavíc zasadlo 13 takýchto poslancov. Sú to Róbert Orság, Róbert Olšiak, Michal Macko, Jozef Mikuš, Ján Kubiš, Tomáš Kršňák, Vladimír Bella, Anna Paľovová, Radoslav Kubinec, Miroslav Varga, Silvia Havranová, Michal Juraško a Daša Melicheríková. Nezávislých poslancov je jedenásť, sľub zložili Lenka Balkovičová, Elena Kaliská, Matej Snopko, Rochus Húska, Jaroslav Stehlík, Katarína Hermanová, Vladimír Koreň, Branislav Husár, Denisa Záchenská, Peter Košík a Ľubomír Zdút-Šťastný. Jedného (Igor Šufliarský) nominovali Hlas-SD, SNS, Sme rodina a Smer-SD. V mestskom parlamente obhájila svoje mandáty z minulého volebného obdobia približne polovica poslancov.
MsZ v pondelok schválilo osemčlennú mestskú radu. Jej členmi sú Róbert Olšiak, Jozef Mikuš, Lenka Balkovičová, Vladimír Bella, Róbert Orság, Jaroslav Stehlík, Igor Šufliarský a Peter Košík. Zriadili aj jedenásť odborných komisií a určili aj poslancov, ktorí môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Nový primátor poznamenal, že bude mať jedného viceprimátora na čiastočný úväzok.
Mestskí poslanci rozhodli, že Beljak bude zarábať vyše 7200 eur. Poslankyňa Lenka Balkovičová totiž navrhla, aby mu základný plat zvýšili o štyridsať percent. Odôvodnila to jeho dlhoročnými pracovnými skúsenosťami. V minulosti bol podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj a cestovný ruch i zvolenským mestským poslancom.
Nový primátor vo svojom príhovore povedal, že v doprave začne so zrozumiteľnými pravidlami parkovania. S BBSK chce pracovať na zapojení zvolenskej mestskej hromadnej dopravy do integrovaného dopravného systému BBSK. „Budeme súčinní aj pri budovaní cyklomagistrály smerom na Sliač a Banskú Bystricu, ale aj smerom na Budču, Dobrú Nivu a Lieskovec,“ zdôraznil s tým, že prioritou je dokončiť rekonštrukciu plavárne.
Na primátorskom kresle v pondelok Ján Beljak po štyroch rokoch vystriedal Vladimíra Maňku, ktorý sa o post primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal. Beljaka podporovala koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati. Získal aj post banskobystrického krajského poslanca (9653 hlasov).
Najväčšie zastúpenie v 25-člennom MsZ má koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati. Do lavíc zasadlo 13 takýchto poslancov. Sú to Róbert Orság, Róbert Olšiak, Michal Macko, Jozef Mikuš, Ján Kubiš, Tomáš Kršňák, Vladimír Bella, Anna Paľovová, Radoslav Kubinec, Miroslav Varga, Silvia Havranová, Michal Juraško a Daša Melicheríková. Nezávislých poslancov je jedenásť, sľub zložili Lenka Balkovičová, Elena Kaliská, Matej Snopko, Rochus Húska, Jaroslav Stehlík, Katarína Hermanová, Vladimír Koreň, Branislav Husár, Denisa Záchenská, Peter Košík a Ľubomír Zdút-Šťastný. Jedného (Igor Šufliarský) nominovali Hlas-SD, SNS, Sme rodina a Smer-SD. V mestskom parlamente obhájila svoje mandáty z minulého volebného obdobia približne polovica poslancov.
MsZ v pondelok schválilo osemčlennú mestskú radu. Jej členmi sú Róbert Olšiak, Jozef Mikuš, Lenka Balkovičová, Vladimír Bella, Róbert Orság, Jaroslav Stehlík, Igor Šufliarský a Peter Košík. Zriadili aj jedenásť odborných komisií a určili aj poslancov, ktorí môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Nový primátor poznamenal, že bude mať jedného viceprimátora na čiastočný úväzok.
Mestskí poslanci rozhodli, že Beljak bude zarábať vyše 7200 eur. Poslankyňa Lenka Balkovičová totiž navrhla, aby mu základný plat zvýšili o štyridsať percent. Odôvodnila to jeho dlhoročnými pracovnými skúsenosťami. V minulosti bol podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj a cestovný ruch i zvolenským mestským poslancom.
Nový primátor vo svojom príhovore povedal, že v doprave začne so zrozumiteľnými pravidlami parkovania. S BBSK chce pracovať na zapojení zvolenskej mestskej hromadnej dopravy do integrovaného dopravného systému BBSK. „Budeme súčinní aj pri budovaní cyklomagistrály smerom na Sliač a Banskú Bystricu, ale aj smerom na Budču, Dobrú Nivu a Lieskovec,“ zdôraznil s tým, že prioritou je dokončiť rekonštrukciu plavárne.
Na primátorskom kresle v pondelok Ján Beljak po štyroch rokoch vystriedal Vladimíra Maňku, ktorý sa o post primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal. Beljaka podporovala koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati. Získal aj post banskobystrického krajského poslanca (9653 hlasov).