NOVÝ PRÍRASTOK: V bojnickej zoo sa narodilo mláďa ohrozeného druhu

Bojnice 23. mája (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnilo mláďa žeriava čiernobieleho. Ohrozený druh už môžu návštevníci vidieť v expozícii. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.



„Radosť je o to väčšia, že tento rok došlo k niekoľkým incidentom, keď návštevníci vyrušovali samicu priamo na hniezde, prípadne sa pokúšali dotknúť samca,“ podotkla zoo.



Spresnila, že k jednému z posledných incidentov došlo uplynulý víkend, keď návštevník vyrušoval samicu žeriava čiernobieleho priamo na hniezde, a to tak, že do nej štuchal dáždnikom. Podľa zoo nešlo o ojedinelý prípad.



„S najmenším obyvateľom súvisia aj určité opatrenia. Na časti úseku expozície sme obmedzili prístup k oploteniu. Chceme zabezpečiť pokoj pre zvieratá i bezpečnosť návštevníkov, pretože rodičia si mláďa chránia,“ doplnila zoo. Zároveň poprosila návštevníkov, aby zvieratá neplašili a nepokúšali sa ich dotýkať.



Žeriav čiernobiely patrí medzi väčšie žeriavy. Môže dosahovať výšku 150 centimetrov a váži od sedem do desať kilogramov. Vo voľnej prírode obýva Japonsko, Rusko, Čínu a Kóreu. Žeriavy čiernobiele vytvárajú monogamné páry, zrejme aj to je dôvod, prečo v niektorých kultúrach symbolizujú vernosť.



„Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody je žeriav čiernobiely vedený ako zraniteľný druh. Najväčšou hrozbou je úbytok a degradácia mokradí v ich hniezdiskách a zimoviskách. Populácie ohrozuje aj vyrušovanie ľuďmi či pytliactvo,“ dodala zoo.