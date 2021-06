Nový produkt cestovného ruchu ponúka spoznať dolný Zemplín z lode

Moravany 14. júna (TASR) – Spoznať prírodné krásy dolného Zemplína z netradičnej perspektívy ponúka nový produkt cestovného ruchu Po vode za poznaním. Aj keď so splavmi dolného toku rieky Ondavy začali v obci Moravany v okrese Michalovce už vlani, oficiálne uvedú túto formu rekreácie do života v utorok 15. júna.



"Tento produkt určite vyplnil 'biele miesto' v turistickom ruchu tu, na dolnom Zemplíne. Príroda je tu krásna, Ondava od obce Moravany je, až na maličké výnimky, pokojná, a tak sú splavy vhodné i pre úplných začiatočníkov či rodiny s deťmi," priblížil pre TASR starosta obce Moravany Vladimír Čeklovský s tým, že obci sa na tradíciu splavovania, ktorú majú vpísanú aj do erbu, podarilo nadviazať vďaka programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.



Produkt, na ktorom podľa Čeklovského slov spolupracuje niekoľko samospráv na povodí Ondavy a tiež miestni podnikatelia, ponúka niekoľko variantov. V ponuke sú krátke splavy trvajúce niekoľko hodín až pol dňa, celodenný "stredný splav" a tiež dvojdňový výlet končiaci v maďarskom Tokaji. "Najdlhší je ale pre skúsených vodákov. Vydržať v loďke dva celé dni si už vyžaduje istú skúsenosť," podotkol. Splavovanie sa realizuje v sprievode vodáckeho inštruktora, zdravotníka a biológa, ktorý počas splavu poskytne informácie o flóre a faune po celej dĺžke splavu. Ako pre TASR potvrdila Paula Tegelhofová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, nový produkt ponúka aj možnosti doplnkového programu, a to v podobe prehliadky tokajskej vínnej pivnice spojenej s ochutnávkou vín či kaštieľa Františka Rákociho II. v Borši.