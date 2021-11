Nový program rozvoja Košíc možno pripomienkovať do 14. novembra

Košice 6. novembra (TASR) - Nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na najbližších päť rokov môžu Košičania, ale aj obyvatelia blízkych obcí pripomienkovať ešte do 14. novembra. Mesto informovalo, že do procesu jeho prípravy sa za uplynulý polrok vo veľkej miere zapojili nielen odborníci zo súkromnej a verejnej sféry, ale aj široká verejnosť.



„Košičanom záleží napríklad aj na kvalitnom vzdelaní pre všetky deti, na zvýšení dostupnosti sociálnych služieb pre znevýhodnené osoby alebo väčších možnostiach zúčastňovať sa na spravovaní mesta. V dotazníku sa môžu vyjadriť, či sú za ďalšie oživovanie mŕtvych ramien Hornádu alebo iných tokov, či by sa namiesto hromadných garáží mal začať stavať parkovací dom pre rezidentov, či sú za vybudovanie nových terminálov na Hlinkovej a Važeckej ulici,“ uviedol magistrát. K témam patrí aj výstavba chodníka na Magnezitárskej ulici či obchvatov v Krásnej, Košickej Novej Vsi alebo Kavečanoch.



Pripomienky alebo komentáre k cieľom programu je možné posielať prostredníctvom stránky vyskum.typeform.com/scenarprekosice alebo e-mailom na adresu rozvoj@kosice.sk.



Z návrhov verejnosti a odborníkov na zlepšenie života v meste v rámci tzv. Scenára pre Košice vzišlo 21 cieľov, opatrení a navrhovaných aktivít. Mesto k nemu spustilo kampaň začiatkom mája. Jej cieľom bolo v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE) dať možnosť obyvateľom, aby svojimi nápadmi ovplyvnili tvorbu nového programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR). Ten určí budúcnosť Košíc a ich okolia v dôležitých oblastiach života. Mesto podľa neho bude v nasledujúcich rokoch využívať eurofondy a uskutočňovať aj investície zo svojho rozpočtu. Zo zozbieraných podnetov sa určili štyri hlavné priority mesta, a to zelený, spoločenský a ekonomický rozvoj a správa vecí verejných.



„Bol som veľmi milo prekvapený záujmom ľudí a množstvom užitočných nápadov, ktoré nám zaslali. Teraz sme prešli do ďalšej fázy, kde do 14. novembra očakávame komentáre a názory verejnosti na kvarteto najväčších priorít mesta, ktoré vzišli zo Scenára pre Košice. Budeme sa riadiť každým rozumným názorom a aj vďaka vám vytvoríme úspešný príbeh moderného mesta,“ vyjadril sa primátor Košíc Jaroslav Polaček.