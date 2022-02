Nový projekt Dvanásť komnát mesta Humenné sa začne v sobotu

Humenné 17. februára (TASR) – S cieľom obohatiť možnosti trávenia voľného času po útlme spôsobenom pandémiou nového koronavírusu realizuje tento rok Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Humennom nový formát podujatí pod spoločným názvom Dvanásť komnát mesta Humenné. Seriál rôznorodých aktivít rozvrhnutých od februára do novembra sa začne v sobotu (19. 2.) komentovanou vychádzkou do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková pri príležitosti svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu.



"Dvanásť komnát zahŕňa podujatia ako poznávacie a tematické výlety, koncerty klasickej hudby, workshopy, vzdelávacie besedy a programy pre rodiny s deťmi," uviedla pre TASR riaditeľka MsKS Marta Helemiková s tým, že všetkých 12 aktivít je súčasťou súťaže, v ktorej sa každý po splnení podmienok stane účastníkom žrebovania o zaujímavé ceny. Kritériom pre zaradenie do záverečnej fázy je nazbierať aspoň osem nálepiek z podujatí.



Spomedzi aktivít, ktoré MsKS do 12 komnát zaradilo, spomenula Helemiková okrem tradičných otváracích koncertov Humenských organových dní a jubilejného Jesenného koncertného cyklu aktivitu Bitka pri Humennom - Rákoczi vs. Drugeth či besedu Žili tu s nami známi neznámi Humenčania. "Workshopy sú zamerané na tradičnú kultúru. Naučíme sa vyrobiť si sviečku z včelieho vosku, linoryt – vyrývanie do linolea a následné otláčanie vzoru na textil alebo si návštevníci vyskúšajú podmaľbu na sklo," doplnila s tým, že viaceré z aktivít sa budú realizovať s účasťou profesionálnych lektorov.