Nový projekt ekoturizmu láka do srdca Hornádskej kotliny

Veľká Lodina 29. apríla (TASR) - Rozsiahly koncept aktívneho ekoturizmu vznikol v oblasti Malej a Veľkej Lodiny v okrese Košice-okolie. Vybudovaných bolo 11 zážitkových trás - z toho päť pre nordic walking, tri pre jazdu na koni a tri splavovacie úseky na rieke Hornád - spolu v dĺžke viac než 50 kilometrov. Projekt získal z krajského programu Terra Incognita podporu 35.000 eur, informovala v utorok organizácia Košice Región Turizmus.



„Súčasťou projektu je aj Centrum Lodina - informačné stredisko s požičovňou e-bikov, nordic walking palíc, raftov, výstroja pre kone a kompletným vybavením pre turistov a milovníkov prírody. Pre verejnosť budú atrakcie a infocentrum sprístupnené už od 15. mája,“ uviedla krajská organizácia cestovného ruchu. Za projektom stojí spoločnosť Play House.



Každá z trás ponúka iný pohľad na krásy prírody. Pre milovníkov nordic walkingu je napríklad určená trasa Veľká Lodina - Pod Jánošíkovou baštou - Plavie, pre jazdcov na koni je úsek Veľká Lodina - Jánošíkova bašta - Kysak a splav Hornádu z Malej Lodiny do Kysaku je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Projekt spája aktívny oddych s objavovaním prírodných a kultúrnych krás Hornádskej kotliny.



„Nový zážitok 'Kombinuj trasy a uvidíš krásy!' je výbornou ukážkou toho, ako môže podpora z nášho programu Terra Incognita prispieť k prebudeniu potenciálu doteraz menej objavených turistických lokalít,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Podľa realizátora projektu Radovana Rogosa jedinečnosť projektu spočíva v kombinácii ekoturistických aktivít a trás v lokalite Hornádskej kotliny. „Medzi našimi návštevníkmi sú vodáci, turisti, cykloturisti i milovníci jazdy na koni a konskej turistiky. Im všetkým sme tu pripravili pestrý súbor 11 základných trás. Zakúpili sme vybavenie a vytvorili sme infraštruktúru, vďaka ktorej si návštevníci môžu naplánovať pestré celodenné aktivity a zažiť prírodné krásy z viacerých perspektív,“ priblížil.



Riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková poukázala na to, že región Abova sa v posledných rokoch stáva čoraz atraktívnejšou destináciou, čoho dôkazom je aj tento projekt. „Je úžasné sledovať, ako sa do regiónu vracia život prostredníctvom udržateľného turizmu,“ skonštatovala.