Nový projekt má pomôcť rozmnožiť populácie včiel v Nitre

Nitra 28. apríla (TASR) – Populácia včiel v Nitre by sa v budúcnosti mala rozrásť. Pomôcť by tomu mal projekt včelárskej farmy Medík-Šedík s názvom Mestské včely.



Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu, cieľom je prinášať zaujímavé informácie o včelách a popularizovať ich chov. „Práve mesto poskytuje bohatšiu biodiverzitu rastlín a kvetov vo forme parkov, lipových alejí a záhrad rodinných domov alebo balkónov. Žiaľ, vidiek sa stáva pre včielky horším prostredím. Ak sa na poliach vysadí repka alebo iná monokultúrna plodina na veľkých rozlohách, tak síce dva týždne poskytuje potravu, ale po zvyšok roka sa stane pre včielky, ale aj iný hmyz chudobnou zelenou púšťou,“ konštatujú autori projektu.



Včelia farma chová včely v štyroch lokalitách v Nitre. V súčasnosti spustila aj projekt s názvom Adoptuj si kráľovnú. „V každom úli vládne jedna včelia kráľovná matka, preto sme sa rozhodli vložiť túto symboliku do nového projektu, ktorý umožní podporiť včielky formou adopcie. Projekt vytvára možnosť podporiť populáciu včiel v Nitre a v okolí a zároveň si zabezpečiť kvalitné včelie produkty,“ pripomínajú tvorcovia projektu.