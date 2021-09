Nový projekt NÚDCH uľahčí orientáciu rodičov a detí v nemocnici

Bratislava 20. septembra (TASR) - Zorientovať sa v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave bude pre rodičov a ich deti jednoduchšie. NÚDCH spúšťa projekt manažovania pacientov pri príchode do nemocnice. Pri orientácii v priestore pomôžu dobrovoľníci či zreteľnejšie smerovníky. V pondelok o tom informovali zástupcovia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, NÚDCH, Lekárskych fakúlt Univerzity Komenského (UK), Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).



Cieľom projektu je uľahčiť rodičom a deťom prvý kontakt s najväčšou detskou nemocnicou na Slovensku a pomôcť odbúrať prvotný stres z neznáma. "Prvým bodom je vítanie pacienta a usmerňovanie v rámci nemocnice. Zámerom je upokojiť rodičov a nasmerovať ich, aby mali pocit, že od začiatku sa im niekto venuje," priblížil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.



Druhým bodom projektu je vybudovanie informačného systému v rámci nemocnice, ktorého súčasťou bude napríklad vodorovné značenie na podlahách nemocnice. Posledným bodom projektu je digitalizácia a vytvorenie aplikácie, ktorá podľa riaditeľa umožní pacientom objednávať sa na vyšetrenia a hospitalizácie.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) považuje projekt za konkrétny krok, ako pomôcť detskému pacientovi. "Prispeje to k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, a to najmä z psychologického hľadiska," zhodnotil minister.



V nemocnici budú pomáhať desiatky dobrovoľníkov z radov študentov Lekárskych fakúlt UK a SZU. "Projekt našich študentov naučí empatii, čo je najdôležitejšia vlastnosť lekára, pomôže im vcítiť sa do rodičov, ktorí majú strach o dieťa," ocenil projekt dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Šteňo.



Dobrovoľníci budú pomáhať mimo vyučovania, v rámci svojho voľného času. "Študenti dokážu pripraviť pacienta pre lekára, upokojiť ho, čo prispeje aj k tomu, že rodič bude lepšie vedieť vysvetliť lekárovi, čo je jeho dieťaťu," dodala Katarína Holečková z Lekárskej fakulty SZU.