Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Regióny

Nový projekt pomáha Ukrajincom integrovať sa na slovenskom trhu práce

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Poradňa funguje online aj formou osobných konzultácií.

Autor TASR
Trnava 3. júla (TASR) - Nový projekt s názvom Práca s dôstojnosťou pomáha ukrajinským odídencom úspešne sa integrovať na slovenskom trhu práce. Ťažiskom projektu je spustenie novej hybridnej poradne. Projekt realizuje trnavské Centrum pomoci pre rodinu v partnerstve s Trnavskou arcidiecéznou charitou.

Poradňa funguje online aj formou osobných konzultácií. Ako informoval projektový manažér centra Michal Lipovský, služby zahŕňajú najmä asistenciu pri hľadaní legálneho zamestnania či odbornú kontrolu pracovných zmlúv s cieľom chrániť práva zamestnancov. Tiež ponúkajú pomoc pri nostrifikácii diplomov a uznávaní vzdelania zo zahraničia a špecializované sociálne poradenstvo.

„Projekt vníma osvetu ako kľúčový nástroj na predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu a podporu transparentného trhu práce. Legálna práca v odbore, ktorý človek vyštudoval, prináša nielen ekonomickú stabilitu, ale predovšetkým osobnú dôstojnosť,“ doplnil Lipovský.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu