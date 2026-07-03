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Nový projekt pomáha Ukrajincom integrovať sa na slovenskom trhu práce
Poradňa funguje online aj formou osobných konzultácií.
Autor TASR
Trnava 3. júla (TASR) - Nový projekt s názvom Práca s dôstojnosťou pomáha ukrajinským odídencom úspešne sa integrovať na slovenskom trhu práce. Ťažiskom projektu je spustenie novej hybridnej poradne. Projekt realizuje trnavské Centrum pomoci pre rodinu v partnerstve s Trnavskou arcidiecéznou charitou.
Poradňa funguje online aj formou osobných konzultácií. Ako informoval projektový manažér centra Michal Lipovský, služby zahŕňajú najmä asistenciu pri hľadaní legálneho zamestnania či odbornú kontrolu pracovných zmlúv s cieľom chrániť práva zamestnancov. Tiež ponúkajú pomoc pri nostrifikácii diplomov a uznávaní vzdelania zo zahraničia a špecializované sociálne poradenstvo.
„Projekt vníma osvetu ako kľúčový nástroj na predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu a podporu transparentného trhu práce. Legálna práca v odbore, ktorý človek vyštudoval, prináša nielen ekonomickú stabilitu, ale predovšetkým osobnú dôstojnosť,“ doplnil Lipovský.
Poradňa funguje online aj formou osobných konzultácií. Ako informoval projektový manažér centra Michal Lipovský, služby zahŕňajú najmä asistenciu pri hľadaní legálneho zamestnania či odbornú kontrolu pracovných zmlúv s cieľom chrániť práva zamestnancov. Tiež ponúkajú pomoc pri nostrifikácii diplomov a uznávaní vzdelania zo zahraničia a špecializované sociálne poradenstvo.
„Projekt vníma osvetu ako kľúčový nástroj na predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu a podporu transparentného trhu práce. Legálna práca v odbore, ktorý človek vyštudoval, prináša nielen ekonomickú stabilitu, ale predovšetkým osobnú dôstojnosť,“ doplnil Lipovský.