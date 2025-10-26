< sekcia Regióny
Nový projekt umožňuje zdieľať tipy na výlety v Banskobystrickom kraji
Myšlienka na vytvorenie projektu vznikla už pred niekoľkými rokmi.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. októbra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus a Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VK MK) v Banskej Bystrici spustili nový projekt s názvom Píš, čítaj a spoznávaj, ktorý verejnosti umožní zdieľať tipy na výlety v Banskobystrickom kraji. Zámerom inštitúcií je tiež motivovať ľudí k písaniu a čítaniu. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Jóbová.
Myšlienka na vytvorenie projektu podľa Jóbovej vznikla už pred niekoľkými rokmi, keď KOCR na sociálnych sieťach v rámci kampaní predstavovala rôzne miesta Banskobystrického kraja spojených s výnimočnými osobnosťami či udalosťami. V spoločnej aktivite, ktorá spojí cestovanie s čítaním, sa organizácia nakoniec spojila s banskobystrickou knižnicou.
„Knižnica je miestom, ktoré má to privilégium a zároveň povinnosť šíriť poznanie, ktoré ide ruka v ruke s čítaním. Je naším poslaním rozširovať obzory čitateľov a v dobe digitálnych možností upriamovať pozornosť na to, že knihy a čítanie nie sú prežitkom, ale formou spoznávania, oddychu, ale aj spájania,“ uviedla riaditeľka VK MK v Banskej Bystrici Iveta Babjaková.
Projekt Píš, čítaj a spoznávaj je akýmsi blogom, ktorý má svoj domov na portáli www.zahoramizadolami.sk prezentujúcom Banskobystrický kraj ako turistickú destináciu. Zaujímavé miesta v podobe blogu, článku alebo tipu tu bude môcť zdieľať aj široká verejnosť. Každý jeden bude zdieľaný aj na sociálnych sieťach knižnice a destinačného portálu. Organizátori projektu chcú autorov motivovať aj darčekovými balíčkami, najlepšie hodnotený príspevok navyše získa víkendový pobyt.
„Cieľom projektu je, aby tí, čo chceli písať, jednoducho napísali svoj tip na výlet v Banskobystrickom kraji a tým motivovali iných k návšteve tohto miesta. Obzvlášť nám bude robiť radosť, keď sa nám do projektu zapoja deti. Detské písanie sa krásne číta a vnímať svet očami detí vrátane teenagerov je aj pre nás, dospelákov, obohacujúce,“ doplnila profesionálna copywriterka a členka redakčnej rady Anna Hríbiková.
Myšlienka na vytvorenie projektu podľa Jóbovej vznikla už pred niekoľkými rokmi, keď KOCR na sociálnych sieťach v rámci kampaní predstavovala rôzne miesta Banskobystrického kraja spojených s výnimočnými osobnosťami či udalosťami. V spoločnej aktivite, ktorá spojí cestovanie s čítaním, sa organizácia nakoniec spojila s banskobystrickou knižnicou.
„Knižnica je miestom, ktoré má to privilégium a zároveň povinnosť šíriť poznanie, ktoré ide ruka v ruke s čítaním. Je naším poslaním rozširovať obzory čitateľov a v dobe digitálnych možností upriamovať pozornosť na to, že knihy a čítanie nie sú prežitkom, ale formou spoznávania, oddychu, ale aj spájania,“ uviedla riaditeľka VK MK v Banskej Bystrici Iveta Babjaková.
Projekt Píš, čítaj a spoznávaj je akýmsi blogom, ktorý má svoj domov na portáli www.zahoramizadolami.sk prezentujúcom Banskobystrický kraj ako turistickú destináciu. Zaujímavé miesta v podobe blogu, článku alebo tipu tu bude môcť zdieľať aj široká verejnosť. Každý jeden bude zdieľaný aj na sociálnych sieťach knižnice a destinačného portálu. Organizátori projektu chcú autorov motivovať aj darčekovými balíčkami, najlepšie hodnotený príspevok navyše získa víkendový pobyt.
„Cieľom projektu je, aby tí, čo chceli písať, jednoducho napísali svoj tip na výlet v Banskobystrickom kraji a tým motivovali iných k návšteve tohto miesta. Obzvlášť nám bude robiť radosť, keď sa nám do projektu zapoja deti. Detské písanie sa krásne číta a vnímať svet očami detí vrátane teenagerov je aj pre nás, dospelákov, obohacujúce,“ doplnila profesionálna copywriterka a členka redakčnej rady Anna Hríbiková.