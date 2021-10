Nový dopravca Arriva v Bratislavskom kraji podpisuje zmluvy s vodičmi

Bratislava 22. októbra (TASR) – Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji – spoločnosť Arriva – postupne podpisuje pracovné zmluvy s novými zamestnancami. Pripomína, že pri podpise zmluvy do 30. októbra garantuje zohľadnenie preferencií na obsluhovanú linku. Odôvodňuje to snahou zachovať komfort pre vodičov i cestujúcich aj po 15. novembri, keď začne nový dopravca jazdiť.



"To znamená, že napríklad vodič, ktorý dlhé roky jazdil na trase Bratislava – Senec, má možnosť pokračovať v obsluhe vybraného spoja. Chceme vodičom ponúknuť možnosť jazdiť po 'vyjazdených cestičkách' a nepretŕhať kontakty s cestujúcimi," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti László Ivan.



Spoločnosť by mala zamestnať približne 400 ľudí, prevažne vodičov. V súčasnosti eviduje vyše 300 záujemcov, s ktorými postupne tento týždeň uzatvára zmluvy. Náborové centrum bude otvorené aj budúci týždeň, teda od 25. do 29. októbra, na Karadždičovej ulici 8/A. Obrátiť sa naň môžu aj uchádzači v prípade právneho poradenstva či pre vysvetlenie pracovných a mzdových podmienok.



"Sme radi, že aj napriek krátkosti času naša kampaň oslovila množstvo ľudí a do dnešného dňa sa nám ozvalo toľko záujemcov o prácu. Hlásia sa vodiči, ktorí chcú pokračovať na svojich linkách," poznamenal Ivan. Vedenie končiaceho dopravcu Slovak Lines na nedávnom stretnutí deklarovalo, že ak budú chcieť jeho vodiči prejsť k novému dopravcovi, nebude im v tom bránené.



Odpovede na najčastejšie otázky nájdu záujemcovia o post vodiča na webovej stránke spoločnosti. K dispozícii im je tiež infolinka na telefónnom čísle 0915 188 881, na ktorej zároveň záujemcov o prácu aj zaevidujú. Svoj záujem o prácu môžu prejaviť taktiež vyplnením kontaktného formulára.



V Bratislavskom kraji bude od 15. novembra pôsobiť nový regionálny autobusový dopravca Arriva. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s ním po ukončení súťaže podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Arriva nahradí v kraji dopravcu Slovak Lines, ktorému sa skončí zmluva 14. novembra. Slovak Lines bude aj naďalej prevádzkovať autobusovú stanicu v Bratislave.