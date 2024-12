NOVÝ REKORD: Vyše 600 otužilcov sa vrhlo do vody na Zlatých pieskoch

Na snímke otužilci počas uvedenia knihy Soňa Rebrová: Dokážeš to! spojeného so zápisom do slovenskej knihy rekordov v počte otužilcov na jednom mieste v Bratislave v sobotu 14. decembra 2024. Do vody na Zlatých pieskoch vošlo celkovo 604 otužilcov a prekonali rekord z roku 2017, keď vo vode napočítali 267 ľudí.