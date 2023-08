Nový riaditeľ nemocnice v Nitre chce stabilizovať jej hospodárenie

Nitra 2. augusta (TASR) - Stabilizovať finančnú situáciu v nitrianskej fakultnej nemocnici (FN) bude jednou z hlavných úloh jej nového riaditeľa Michala Fajina, ktorý sa v stredu ujal svojej funkcie. Skonštatoval to minister zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý ho do funkcie menoval.



Bývalý riaditeľ FN Nitra Marian Korytiak odišiel zo svojej funkcie po dohode s vedením rezortu zdravotníctva. "Po dôkladnom zvážení hospodárskych výsledkov nemocnice, ktorá sa dostala do nie veľmi optimálnej kondícii, vedenie ministerstva zdravotníctva rozhodlo, že dôjde k výmene pána riaditeľa. Jeden z vážnych nedostatkov v hospodárení štátnych nemocníc je kumulácia negatívneho salda a strata likvidity. To sa doteraz v nitrianskej nemocnici nedialo, ale videli sme to v poslednom období, takže tá intervencia musela nastať," skonštatoval Palkovič.



Podľa Fajina patrila nitrianska nemocnica k zariadeniam s najlepšou finančnou kondíciou. "Na účte bolo skoro 22 miliónov eur, no pri dnešnom hospodárení je výsledok mínus osem miliónov eur, pričom najväčšia položka, okolo troch miliónov eur, je Sociálna poisťovňa. Mojím prvotným zadaním je, aby sa nitrianska nemocnica priblížila k pacientom, či už po personálnej stránke, alebo vybavením. Druhá úloha je dostať nemocnicu z červených čísiel do dobrej kondície," skonštatoval Fajin, podľa ktorého je jedným z cieľov aj snaha o zlepšenie medziľudských vzťahov a vzťahov na jednotlivých klinikách.



Palkovič pripomenul, že fakultnú nemocnicu v Nitre momentálne čaká audit a spriehľadnenie finančných tokov. Následne sa nastavia všetky procesy tak, aby nemocnica fungovala lepšie a efektívnejšie. "Pokúsime sa nájsť príčiny toho, prečo sú tu faktúry po lehote splatnosti vo výške osem miliónov eur. Následne sa prijmú opatrenia na stabilizáciu. Predpokladáme, že pri projektoch, ktoré majú pre nemocnicu veľký význam, napríklad heliport či nový urgentný príjem, budeme musieť nájsť spôsob, ako v nich pokračovať a nájsť prostriedky na ich dokončenie," dodal Palkovič.