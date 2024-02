Nový šéf polície Košického kraja chce riešiť alkohol i drogy u vodičov

Košice 13. februára (TASR) - Znížiť počet vodičov na cestách pod vplyvom alkoholu či drog je jedným z cieľov nového riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Štefana Mulika, ktorý je vo funkcii od polovice januára. Ako pre TASR povedal, chystajú veľkú akciu zameranú na požitie alkoholu. Po novom by už mali čoskoro využívať aj drogové rýchlotesty.



"Mojou snahou je pomôcť občanom čo najviac, a preto sa budem snažiť pripraviť maximum opatrení či policajných akcií zameraných na zistenie, ktorý vodič šoféruje vozidlo pod vplyvom návykových látok, aby si sami vodiči uvedomili, že alkohol a drogy za volantom sú veľký problém, ohrozuje to ich rodiny a iných, často nevinných účastníkov cestnej premávky," povedal pre TASR.



V rámci uvedenej policajnej akcie plánuje košické KR PZ v blízkej dobe na vymedzený čas uzavrieť niektoré mesto alebo jeho časť. "Aby sme ľuďom dokázali, že to myslíme vážne. Do mesta ani z neho sa vodič pod vplyvom alkoholu nedostane," priblížil.



Košickí policajti už v blízkej dobe dostanú aj drogové rýchlotestery. Využívať ich budú najmä vo vytypovaných regiónoch. "Mladí si myslia, že keď 'nafúkajú nulu', môžu pokračovať v jazde. Ak je tam podozrenie, otestujeme ho na mieste, či je pod vplyvom drog, a ak test vyjde pozitívny, pôjde na odber biologického materiálu," vysvetlil Mulik.



Problém nedostatku policajtov sa nevyhýba ani košickej krajskej polícii, nový krajský riaditeľ chce predísť situácii, že sa na miesto udalosti nebude môcť dostaviť hliadka, lebo v služobnom obvode nebude ani jedna. "Chceme, aby bolo policajtov stále vidieť, nielen počas dňa, ale i v noci, preto ak to bude nevyhnutné, dokážeme do jednej hliadky spojiť policajtov z dvoch služobných obvodov. Tým pokryjeme väčšie územie a výsledkom bude prítomnosť polície v meste, ale i okolitých dedinách," dodal s tým, že pri kombinácii policajtov z rôznych služobných obvodov dokážu prekonávať aj jazykovú bariéru a aj takýmto spôsobom sa priblížiť k občanom.