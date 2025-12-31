Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Regióny

Nový rok privítajú Nitrania na námestí bez ohňostrojov a petárd

.
Na snímke vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ušetrené peniaze vo výške 2500 eur venuje radnica občianskemu združeniu Útulok Nitra, Regionálne centrum Slobody zvierat.

Autor TASR
Nitra 31. decembra (TASR) - Obyvatelia Nitry privítajú nový rok na Svätoplukovom námestí už tradične bez ohňostrojov a petárd. Ušetrené peniaze vo výške 2500 eur venuje radnica občianskemu združeniu Útulok Nitra, Regionálne centrum Slobody zvierat. Združenie sa dlhodobo stará o opustené a týrané zvieratá, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Posledný deň roka prinesie na námestie silvestrovskú zábavu, o ktorú sa od 23.00 h postará DJ M2.

.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia