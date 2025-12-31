< sekcia Regióny
Nový rok privítajú Nitrania na námestí bez ohňostrojov a petárd
Ušetrené peniaze vo výške 2500 eur venuje radnica občianskemu združeniu Útulok Nitra, Regionálne centrum Slobody zvierat.
Autor TASR
Nitra 31. decembra (TASR) - Obyvatelia Nitry privítajú nový rok na Svätoplukovom námestí už tradične bez ohňostrojov a petárd. Ušetrené peniaze vo výške 2500 eur venuje radnica občianskemu združeniu Útulok Nitra, Regionálne centrum Slobody zvierat. Združenie sa dlhodobo stará o opustené a týrané zvieratá, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Posledný deň roka prinesie na námestie silvestrovskú zábavu, o ktorú sa od 23.00 h postará DJ M2.