< sekcia Regióny
Nový rok privítajú v Košiciach hudobnou párty bez ohňostroja
Zároveň od 21.00 h až do polnoci sa bude čapovať aj Primátorský punč.
Autor TASR
Košice 31. decembra (TASR) - Silvestrovský program na pódiu pri Immaculate v Košiciach bude v slovenskom a talianskom revivalovom hudobnom duchu. Ako na svojej webstránke informuje mesto Košice, návštevníci sa môžu tešiť na originálnu tanečnú a hudobnú párty na Hlavnej ulici spojenú s rozlúčkou so starým a vítaním nového roka.
Hlavnú ulicu od 21.00 h roztancujú silvestrovsky naladení tanečníci. Spolu s návštevníkmi sa o dobrú zábavu pod dohľadom moderátora Riša Herrgotta postarajú Viva Italia, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ Pepo a ďalší. K dispozícii bude aj väčšina stánkov s občerstvením z predĺžených Košických vianočných trhov.
Zároveň od 21.00 h až do polnoci sa bude čapovať aj Primátorský punč. Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka tým môžu aj návštevníci osláv príchodu nového roka prispieť na dobrú vec a zároveň pomôcť prekonať minuloročný rekordný výťažok vo výške 34.040 eur.
„Kompletný výťažok z Primátorského punču roka 2025 poputuje na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, pacientskej organizácie Liga proti osteoporóze Slovensko - Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácie Empatia plus a občianskeho združenia Hrdlička,“ uvádza mesto.
Tak ako v minulých rokoch nebude ani tentoraz na Hlavnej ulici žiaden ohňostroj. Namiesto neho je pripravená virtuálna náhrada v podobe svetelnej šou, keď sa na svetelnej obrazovke budú objavovať zábery z predchádzajúcich ohňostrojov.
Hlavnú ulicu od 21.00 h roztancujú silvestrovsky naladení tanečníci. Spolu s návštevníkmi sa o dobrú zábavu pod dohľadom moderátora Riša Herrgotta postarajú Viva Italia, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ Pepo a ďalší. K dispozícii bude aj väčšina stánkov s občerstvením z predĺžených Košických vianočných trhov.
Zároveň od 21.00 h až do polnoci sa bude čapovať aj Primátorský punč. Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka tým môžu aj návštevníci osláv príchodu nového roka prispieť na dobrú vec a zároveň pomôcť prekonať minuloročný rekordný výťažok vo výške 34.040 eur.
„Kompletný výťažok z Primátorského punču roka 2025 poputuje na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, pacientskej organizácie Liga proti osteoporóze Slovensko - Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácie Empatia plus a občianskeho združenia Hrdlička,“ uvádza mesto.
Tak ako v minulých rokoch nebude ani tentoraz na Hlavnej ulici žiaden ohňostroj. Namiesto neho je pripravená virtuálna náhrada v podobe svetelnej šou, keď sa na svetelnej obrazovke budú objavovať zábery z predchádzajúcich ohňostrojov.