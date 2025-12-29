Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Regióny

Nový rok privítajú v L. Mikuláši pieskovým divadlom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predstavenie pripraví pre Liptákov Divadlo pieskových animácií Febus z Poľska.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. decembra (TASR) - Liptovskomikulášska radnica pripravila aj tento rok originálnu alternatívu k tradičnému silvestrovskému ohňostroju. Po vlaňajšom svetelnom videomappingu privítajú Mikulášania príchod Nového roka pieskovým divadlom priamo v centre mesta. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.

Predstavenie pripraví pre Liptákov Divadlo pieskových animácií Febus z Poľska. „Za viac než dekádu svojej existencie uviedlo viac ako 3500 predstavení, vytvorilo 12 autorských inscenácií a stovky originálnych umeleckých projektov prezentovaných doma i v zahraničí,“ priblížila Nemcová.

Podľa primátora Jána Blcháča pôjde o tichú, no silnú formu oslavy, ktorá rešpektuje ľudí aj zvieratá. „Pieskové divadlo je výnimočným spojením umenia, histórie a atmosféry, aké sa na Silvestra v mestách vidí len zriedka. Návštevníkom ponúkne silnú emóciu, keď im za sprievodu hudby a svetla rozpovie príbeh Liptovského Mikuláša. Príbeh nášho mesta je postavený na silných osobnostiach, tradíciách a odvahe ísť vpred. Presne tieto hodnoty chceme symbolicky preniesť aj do vstupu do nového roka 2026,“ poznamenal Blcháč.

Silvestrovský program na Námestí osloboditeľov začne už o 22.30 h, pričom pieskové divadlo bude radnica premietať tesne pred polnocou. Príbeh mesta rozpovie divákom Pongrác II., predstaviteľ významného rodu, v ktorého rukách bolo mestečko Svätý Mikuláš už od svojich počiatkov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením