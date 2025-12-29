< sekcia Regióny
Nový rok privítajú v L. Mikuláši pieskovým divadlom
Predstavenie pripraví pre Liptákov Divadlo pieskových animácií Febus z Poľska.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. decembra (TASR) - Liptovskomikulášska radnica pripravila aj tento rok originálnu alternatívu k tradičnému silvestrovskému ohňostroju. Po vlaňajšom svetelnom videomappingu privítajú Mikulášania príchod Nového roka pieskovým divadlom priamo v centre mesta. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Predstavenie pripraví pre Liptákov Divadlo pieskových animácií Febus z Poľska. „Za viac než dekádu svojej existencie uviedlo viac ako 3500 predstavení, vytvorilo 12 autorských inscenácií a stovky originálnych umeleckých projektov prezentovaných doma i v zahraničí,“ priblížila Nemcová.
Podľa primátora Jána Blcháča pôjde o tichú, no silnú formu oslavy, ktorá rešpektuje ľudí aj zvieratá. „Pieskové divadlo je výnimočným spojením umenia, histórie a atmosféry, aké sa na Silvestra v mestách vidí len zriedka. Návštevníkom ponúkne silnú emóciu, keď im za sprievodu hudby a svetla rozpovie príbeh Liptovského Mikuláša. Príbeh nášho mesta je postavený na silných osobnostiach, tradíciách a odvahe ísť vpred. Presne tieto hodnoty chceme symbolicky preniesť aj do vstupu do nového roka 2026,“ poznamenal Blcháč.
Silvestrovský program na Námestí osloboditeľov začne už o 22.30 h, pričom pieskové divadlo bude radnica premietať tesne pred polnocou. Príbeh mesta rozpovie divákom Pongrác II., predstaviteľ významného rodu, v ktorého rukách bolo mestečko Svätý Mikuláš už od svojich počiatkov.
